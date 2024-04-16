IAEA憂以色列報復 恐鎖定伊朗核子設施
聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（RafaelGrossi）今天表示，他擔心以色列可能鎖定伊朗核子設施，但稱IAEA將於明天恢復對伊朗核設施的檢查。
以色列軍事首長今天表示，以色列將對伊朗上個週末發動的飛彈和無人機攻擊做出回應，而伊朗的那次襲擊，是為了報復以色列涉嫌於1日對伊朗駐大馬士革大使館發動的空襲。
路透社報導，葛羅西表示，伊朗基於「安全考量」，昨天關閉了其核子設施。葛羅西稱今天重啟後，他會讓IAEA視察員（暫時）遠離，「直到我們看到局勢完全平靜」為止。
葛羅西在紐約向媒體表示：「我們將於明天恢復（檢查），這並未對檢查行動造成影響。」
當被問到以色列襲擊伊朗核子設施的可能性時，葛羅西說：「我們始終對這樣的可能性感到擔憂。」他也敦促（雙方）保持「極度克制」。
IAEA定期檢查伊朗的主要核子設施，例如位於納坦茲（Natanz）的鈾濃縮工廠，這些設施是伊朗核子計畫的核心。
伊朗稱其核子計畫完全是用在和平目的上，但西方強權指控伊朗是想製造核彈。
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