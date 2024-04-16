快訊

直播／第三波內閣名單公布！崇越董座郭智輝任經長 學者黃彥男取代唐鳳

女星楊麗菁保時捷遭恐嚇噴紅漆 警逮2人...竟是前男友花錢教唆

不是只有牡蠣能壯陽！中醫推薦吃10種食物加速血液循環、提高神經興奮度！

IAEA憂以色列報復 恐鎖定伊朗核子設施

中央社／ 紐約聯合國總部15日綜合外電報導

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（RafaelGrossi）今天表示，他擔心以色列可能鎖定伊朗核子設施，但稱IAEA將於明天恢復對伊朗核設施的檢查。

以色列軍事首長今天表示，以色列將對伊朗上個週末發動的飛彈和無人機攻擊做出回應，而伊朗的那次襲擊，是為了報復以色列涉嫌於1日對伊朗駐大馬士革大使館發動的空襲。

路透社報導，葛羅西表示，伊朗基於「安全考量」，昨天關閉了其核子設施。葛羅西稱今天重啟後，他會讓IAEA視察員（暫時）遠離，「直到我們看到局勢完全平靜」為止。

葛羅西在紐約向媒體表示：「我們將於明天恢復（檢查），這並未對檢查行動造成影響。」

當被問到以色列襲擊伊朗核子設施的可能性時，葛羅西說：「我們始終對這樣的可能性感到擔憂。」他也敦促（雙方）保持「極度克制」。

IAEA定期檢查伊朗的主要核子設施，例如位於納坦茲（Natanz）的鈾濃縮工廠，這些設施是伊朗核子計畫的核心。

伊朗稱其核子計畫完全是用在和平目的上，但西方強權指控伊朗是想製造核彈。

以色列 伊朗 大使館

延伸閱讀

是否反擊伊朗大規模空襲？以色列參謀總長證實：將會有所回應

以色列遭伊朗攻擊 蔡總統關切並譴責破壞和平

伊朗攻擊以色列後 中東地區今面臨航班大亂

以色列伊朗安理會上交鋒 互控對方威脅中東和平

相關新聞

重挫以哈談判進度！哈瑪斯釋放人質數減半 還要求永久停火

以哈停火談判協議仍在進行中，CNN報導，一名熟悉談判內容的以色列消息人士指出，哈瑪斯把第一階段願意釋放人質的人數減半，但...

IAEA憂以色列報復 恐鎖定伊朗核子設施

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（RafaelGrossi）今天表示，他擔心以色列可能鎖定伊朗核子設施，但稱I...

是否反擊伊朗大規模空襲？以色列參謀總長證實：將會有所回應

伊朗13日對以色列發動無人機和飛彈攻擊，以報復以色列4月1日空襲其位於敘利亞的使館建築。以色列國防軍參謀總長哈勒維（He...

【專家之眼】中東閃電戰 全球金融危機與通膨壓力再起

自去年十月以迄上個周末，結合閃電奇襲戰術的策略性運用，已然成為長期的族群仇恨下，被壓迫者試圖發聲與自救的投機手法。何況作...

CNN：伊朗襲以煙火秀 意在保顏面

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，為了報復以色列本月初空襲伊朗駐敘利亞大使館、殺害伊朗革命衛隊高層指揮官，伊朗於台灣時間...

以擋下伊朗99%攻擊 「3道牆」奏功

伊朗十三日對以色列發射三百多枚飛彈和攻擊無人機，約百分之九十九被攔截。以色列的防空系統加上美英法等盟國協助，讓以色列損失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。