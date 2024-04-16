中東地區情勢升溫 拜登盼能防阻衝突擴大
以色列正於加薩走廊（Gaza Strip）發動戰爭並抵禦伊朗的攻擊之際，美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，他希望防止中東地區的衝突蔓延擴大。
拜登會晤來訪的伊拉克總理蘇達尼（Mohamed Shiaal-Sudani）時指出：「伊朗向以色列發動前所未見的空襲，我們也採取空前的軍事措施來保護以色列。我們跟合作夥伴一同抵禦了這次攻擊。」
拜登在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）還說道：「美國致力於以色列的安全，還有停火並把人質帶回家，且防止衝突擴大到既有範圍之外。」
法新社報導，拜登說的人質是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日襲擊以色列南部時，所綁架的以方人員。
伊朗13日對以色列發動大規模無人機和飛彈攻擊，以色列正在衡量如何因應。德黑蘭當局聲稱，這是為了報復以色列1日空襲伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館旁邊的附屬建築，當時空襲造成伊朗的高階將領喪命。
雖然拜登允諾堅定支持以色列，但也敦促以色列要向伊朗做出可能引發更廣泛衝突的因應之前，需經過「審慎及戰略性的思考」。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也已表態說，華府不希望局勢升溫，但會繼續捍衛重要盟邦以色列。
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