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以擋下伊朗99%攻擊 「3道牆」奏功

聯合報／ 編譯尤寶琪／綜合報導

伊朗十三日對以色列發射三百多枚飛彈和攻擊無人機，約百分之九十九被攔截。以色列的防空系統加上美英法等盟國協助，讓以色列損失輕微。

伊朗這次動用武器包括彈道飛彈、巡弋飛彈和無人機等，共三百多次攻擊。以色列防空系統攔截了來自伊朗一百多枚飛彈攻擊。

以色列防空系統針對不同範圍攻擊，有至少三層防禦：鐵穹（Iron Dome）是最內層防禦，能夠防禦約一百五十平方公里區域，具有各種類型的感測器，能夠偵測並追蹤飛彈、火箭、炸彈和迫擊砲等攻擊，計算其彈道進行攔截。鐵穹系統每次發射成本約為五萬美元。

第二層防禦是能攔截中遠程飛彈和巡弋飛彈的大衛投石索（David's Sling）系統。第三層也是覆蓋範圍最遠的防禦則是天箭系統（Arrow system），是由天箭二和天箭三兩個系統組成，透過同時向目標發射兩個攔截器來攔截洲際彈道飛彈，並可從大氣層外攔截攻擊。

根據多層防禦理念，這些防禦系統可互補，提高攔截攻擊成功率。

以軍表示，這次因應伊朗攻擊，名為「C-Dome」的海基防空系統也首度在實戰出擊，這是鐵穹防空系統海基版。

此外，以色列空軍擁有約四百五十架飛機，包括美製Ｆ─三十五、Ｆ─十五和Ｆ─十六。這些戰機攔截了一百多架從伊朗各地飛向以色列的無人機。

美國、英國、法國和約旦軍方也和以軍密切合作，共同攔截伊朗飛彈和無人機。

美國官員說，美軍和英軍戰機擊落大約七十架伊朗無人機，地中海東部的兩艘美軍戰艦，擊落約六枚彈道飛彈。另外，伊拉克美軍基地的愛國者飛彈系統，也打下一枚彈道飛彈。

以軍發言人哈加里說，「伊朗的計畫失敗了，在數百次攻擊中，只有少數飛彈進入以色列領土，造成輕微損傷」。

以色列 伊朗 彈道飛彈

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