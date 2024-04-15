伊朗襲以色列掀憂 亞股幾乎全倒

伊朗週末發射一連串飛彈及無人攻擊以色列，中東緊張局勢惡化，人們越發擔憂這個動盪區域恐陷入更大規模衝突，亞洲股市今天幾乎全部收跌。

法新社報導，以色列稱這起攻擊事件代表伊朗敵對行動升級，但分析師指出，投資人相信危機有望獲得控制。這一絲樂觀情緒也促使油價下跌。

伊朗13日連續發射超過300枚彈道飛彈、巡弋飛彈及攻擊型無人機，絕大部分都被以色列防空系統攔截。

美國先前公布的通膨及非農就業人口數據已高於預期，現在這起襲擊事件更加深對美國降息前景的擔憂。

不過專家提到，伊朗攻擊範圍有限，顯示伊朗希望在不挑起衝突的情況下，藉發動襲擊展現自身力量。

儘管如此，盛寶金融（Saxo Markets）市場策略師黃永輝（Redmond Wong）強調，「各界正密切關注以色列是否會有任何回應」，且任何地緣政治重大事件都可能造成市場波動。

大部分亞洲股市今天逐步收斂跌勢，然而仍以下跌作收。

東京、香港、首爾、雪梨、威靈頓、新加坡、孟買、台北及馬尼拉股市收跌。

中國政府12日公布監管股市的新措施後，上海今天收漲超過1%。一名分析師指出，新措施可能有助中國股市長期表現。

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