布蘭特跌破每桶90美元 以色列稱伊朗空襲影響有限
國際原油指標布蘭特期貨在亞洲盤15日下午跌破90美元關卡，以色列政府表示，伊朗上周末所發動的空襲影響有限，促使市場縮減風險溢價。
布蘭特原油6月期貨15日盤中下跌1.4%至每桶89.21美元、西德州中級原油5月期貨下跌1.5%至每桶84.33美元。
伊朗上周末出動大量無人機與飛彈空襲以色列本土，升高中東緊張情勢，恐擾亂區域原油運輸。不過，以色列表示，這場伊朗為報復大馬士革領事館遭襲所發動的攻擊，帶來的影響有限，多數飛彈皆遭到以國的鐵穹防禦系統攔截。台拉維夫當局未確認或否認是否為大馬士革領事館遭襲的主使者。
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