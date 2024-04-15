布蘭特跌破每桶90美元 以色列稱伊朗空襲影響有限

伊朗在4月14日向以色列發動大規模空襲，這是伊朗首次攻擊以色列領土，當中99%都被以色列及其盟友攔截擊落，雖未造成重大傷亡，但以色列與美國後續如何回應、伊朗是否還有下一步行動、對正在進行中的加薩戰爭會否造成影響，以及最重要的——是否造成中東地區動盪擴大，都成為外界所關注的焦點。

2024-04-15 13:43