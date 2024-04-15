快訊

奪命瞬間曝！皮卡車轉彎未禮讓 婦走斑馬線「兩度遭輾」爆頭亡

要柯文哲想清楚 趙少康：三角督結果只會保送民進黨

大樹董座：台灣藥局密度世界第一 藥師起薪喊到10萬

布蘭特跌破每桶90美元 以色列稱伊朗空襲影響有限

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
以色列說，鐵穹防禦系統攔截伊朗多數飛彈，布蘭特原油15日盤中跌破90美元。路透
以色列說，鐵穹防禦系統攔截伊朗多數飛彈，布蘭特原油15日盤中跌破90美元。路透

國際原油指標布蘭特期貨在亞洲盤15日下午跌破90美元關卡，以色列政府表示，伊朗上周末所發動的空襲影響有限，促使市場縮減風險溢價。

布蘭特原油6月期貨15日盤中下跌1.4%至每桶89.21美元、西德州中級原油5月期貨下跌1.5%至每桶84.33美元。

伊朗上周末出動大量無人機與飛彈空襲以色列本土，升高中東緊張情勢，恐擾亂區域原油運輸。不過，以色列表示，這場伊朗為報復大馬士革領事館遭襲所發動的攻擊，帶來的影響有限，多數飛彈皆遭到以國的鐵穹防禦系統攔截。台拉維夫當局未確認或否認是否為大馬士革領事館遭襲的主使者。

以色列 伊朗

延伸閱讀

以色列會否報復伊朗？拜登勸納坦雅胡三思

【Daily Podcast】澳洲雪梨殺傷事件，兇手可能鎖定女性／伊朗空襲以色列之後，中東動盪會擴大？

不能被看扁！伊朗冒險襲以取悅國內民意 同時讓代理勢力信服

直接反擊 伊朗不再打「影子戰爭」 以色列失算

相關新聞

布蘭特跌破每桶90美元 以色列稱伊朗空襲影響有限

國際原油指標布蘭特期貨在亞洲盤15日下午跌破90美元關卡，以色列政府表示，伊朗上周末所發動的空襲影響有限，促使市場縮減風...

以色列航班恢復 中東多國重啟領空

伊朗出動大批無人機和飛彈空襲以色列，一度迫使以國關閉領空，導致航班取消。以色列航空業者們宣布恢復正常營運。與此同時，中東...

伊朗襲以色列局勢升溫 日本外務省提高警示

日本政府考量到伊朗對以色列報復攻擊導致中東局勢升溫，外務省昨天針對伊朗全境發布警示等級次高的「出國中止勸告」（類似外交部...

拜登電召國會領袖 促盡快通過對以色列軍援案

伊朗駐敘利亞大使館遭以色列轟炸後，13日晚間發動空襲報復以色列，中東緊張局勢升溫，但美國國會仍未在軍援法案上達成共識。參...

伊朗空襲之後：中東擴大動盪？以色列找到喘息空間

伊朗在4月14日向以色列發動大規模空襲，這是伊朗首次攻擊以色列領土，當中99%都被以色列及其盟友攔截擊落，雖未造成重大傷亡，但以色列與美國後續如何回應、伊朗是否還有下一步行動、對正在進行中的加薩戰爭會否造成影響，以及最重要的——是否造成中東地區動盪擴大，都成為外界所關注的焦點。

首從本土發動攻擊演很大 伊朗以色列互有盤算

伊朗13日以飛彈和無人機攻擊以色列，首度從本土對以發動攻擊。美媒分析，伊朗這番攻擊經過設計，給足以色列準備時間不求製造破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。