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伊朗襲以色列局勢升溫 日本外務省提高警示
日本政府考量到伊朗對以色列報復攻擊導致中東局勢升溫，外務省昨天針對伊朗全境發布警示等級次高的「出國中止勸告」（類似外交部旅遊警示燈號的橙色警示）。
日本富士新聞網（FNN）報導，內閣官房長官林芳正今天上午說：「（外務省）已經將（伊朗）全境警示等級上升至次高的第3級，呼籲當地僑民在仍有定期商業航班之際，評估離開當地。」
根據外務省資料，約400名日本人申報在伊朗居留，日本政府已呼籲這些僑民自行撤離。林芳正也說明，目前未獲報有當地僑民遭遇人身安全威脅。
日本經濟新聞報導，日本防衛省與自衛隊若接獲要求，將準備可運用的自衛隊飛機撤僑。
首相岸田文雄昨天結束訪美行程返回日本後，在首相官邸召集外務省幹部等人，聽取相關情勢報告後，向媒體說明「目前未接獲僑民受害的消息」，並已指示相關部會採取因應措施，包含與各國合作保護僑民等。
日本政府在巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月攻擊以色列後，曾經派遣自衛隊飛機到約旦等地協助撤僑。
自衛隊目前沒有安排專門撤僑的飛機。消息人士說，「一直以來都有撤僑的準備」，並考慮利用部署在周邊國家執行其他任務的自衛隊飛機作為撤僑選項。
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