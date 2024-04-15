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G7譴責伊朗力挺以色列：準備好進一步措施

中央社／ 羅馬14日綜合外電報導

伊朗昨天對宿敵以色列發動空前的無人機和飛彈攻擊，七大工業國集團領袖今天表達全力支持以色列，強調準備好「採取進一步措施」，對「破壞穩定的進一步行動」作出回應。

法新社報導，七大工業國集團（G7）領袖召開視訊會議後在聲明中表示，他們「以最強烈措辭，就伊朗對以色列發動空前的直接攻擊，予以明確地譴責」。

G7成員國領導人在輪值主席國義大利發布的聲明中說：「我們表達對以色列及其人民最大的團結與支持，並且重申對其安全所作承諾。」

「伊朗的行動使其進一步走向破壞區域穩定，甘冒引發無法控制的區域情勢升級的風險，這必須予以避免…我們將繼續致力穩定情勢，避免進一步升級。」

聲明提到：「基於這樣的精神，我們要求伊朗及其代理人停止攻擊。我們此刻準備好採取進一步措施，對破壞穩定的進一步行動作出回應。」

以色列本月稍早發動致命空襲，摧毀敘利亞首都大馬士革一棟伊朗領事建築；伊朗展開報復，首次對以色列境內發動攻擊。

這起攻擊發生在以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的戰爭持續之際。

成員國包括美國、英國、德國、法國、日本、義大利及加拿大的G7今天同時表示，將會加大力道終結加薩危機。

聲明指出：「我們將就終結加薩危機加強合作，包括繼續致力朝向立即且持久停火、釋放遭到哈瑪斯挾持的人質，並且對危急的巴勒斯坦人提供更多人道援助。」

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部而開啟這場戰鬥。法新社根據以色列官方統計，那場突襲造成約1170人死亡，主要是平民。

據哈瑪斯治下的加薩衛生部指出，以色列對加薩走廊的報復性攻勢已經造成3萬3729人死亡，大多是婦女和兒童。

以色列 伊朗 哈瑪斯

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