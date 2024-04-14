拜登表明：以色列若報復攻擊伊朗 美國不會參與

美國有線電視新聞網（CNN）等媒體今天報導，美國總統拜登告訴以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），美國不會參與以色列針對伊朗的任何反擊行動。

CNN及華爾街日報（Wall Street Journal）報導，美國官員表示，拜登昨晚與尼坦雅胡通話時表明，美國不會參與以色列針對伊朗的任何進攻性行動，但會始終幫助保衛以色列。

此外，白宮國家安全會議發言人柯比（JohnKirby）告訴美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week），美國將繼續協助以色列自衛，但不希望與伊朗爆發戰爭。

柯比提及：「我們不尋求區域緊張局勢升級。我們不尋求擴大衝突。」

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