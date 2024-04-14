拜登表明：以色列若報復攻擊伊朗 美國不會參與
美國有線電視新聞網（CNN）等媒體今天報導，美國總統拜登告訴以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），美國不會參與以色列針對伊朗的任何反擊行動。
CNN及華爾街日報（Wall Street Journal）報導，美國官員表示，拜登昨晚與尼坦雅胡通話時表明，美國不會參與以色列針對伊朗的任何進攻性行動，但會始終幫助保衛以色列。
此外，白宮國家安全會議發言人柯比（JohnKirby）告訴美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week），美國將繼續協助以色列自衛，但不希望與伊朗爆發戰爭。
柯比提及：「我們不尋求區域緊張局勢升級。我們不尋求擴大衝突。」
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言