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英美協防擊落伊朗無人機 蘇納克促各方「冷靜」、拜登讚美軍協助以色列
英國首相蘇納克今天表示，英國軍機擊落伊朗向以色列發射的無人機，促請各方「保持冷靜」以避免衝突惡化。美國總統拜登則讚揚美軍協助擊落「幾乎所有」無人機和飛彈。
路透社報導，蘇納克（Rishi Sunak）向廣電媒體表示：「我可以證實，我們的飛機確實擊落一些伊朗攻擊型無人機。」
「如果這次襲擊成功，對地區局勢穩定的負面影響將不可估量。我們支持以色列和更廣泛地區的安全，這當然也對我們國內的安全十分重要。我們現在需要的是保持冷靜。」
美聯社報導，拜登（Joe Biden）讚揚美軍協助以色列擊落「幾乎所有」伊朗發射的無人機和飛彈，並誓言要協調全球對德黑蘭當局史無前例的襲擊做出回應。
美國國防部表示，美軍攔截了從伊朗、伊拉克、敘利亞和葉門射向以色列的「數十枚飛彈」和無人機。
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