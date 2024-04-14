快訊

破功？大甲媽遶境9天風平浪靜 今晚回鑾大甲街頭「多人打一人」

香港金像獎／Angelababy解封頒獎！「周處」擠下「富都」奪最佳亞洲華語電影

空襲以色列挨批 伊朗召見英法德大使怒斥「雙重標準」

中央社／ 杜拜/柏林14日綜合外電報導
半官方媒體伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）報導，伊朗外交部召見英國、法國及德國駐德黑蘭大使，譴責這3國對伊朗昨夜空襲以色列一事採取「不負責任的立場」 。圖為德國柏林，人們聚集在一起參加聲援以色列的集會，一名男子手持以色列國旗。路透
半官方媒體伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）報導，伊朗外交部召見英國、法國及德國駐德黑蘭大使，譴責這3國對伊朗昨夜空襲以色列一事採取「不負責任的立場」 。圖為德國柏林，人們聚集在一起參加聲援以色列的集會，一名男子手持以色列國旗。路透

半官方媒體伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）報導，伊朗外交部召見英國法國德國駐德黑蘭大使，譴責這3國對伊朗昨夜空襲以色列一事採取「不負責任的立場」 。

路透社報導，英國、法國及德國同聲譴責伊朗以無人機和飛彈空襲以色列一事。伊朗的攻擊行動從昨晚持續到今天凌晨，主要對以色列本月1日轟炸伊朗駐敘利亞使館區展開報復。

伊朗外交部西歐事務負責人譴責這3國採取「雙重標準」，因為他們在月初反對俄羅斯草擬的一項聯合國安全理事會（UNSC）聲明，該聲明譴責以色列攻擊伊朗駐敘利亞使館區。

這名官員表示：「伊朗對猶太復國主義政權（以色列）採取的軍事行動，完全在『聯合國憲章』（United Nations Charter）第51條載明的合法自衛權利之框架內，這是對一連串犯罪行動的回應，包括日前伊朗駐敘利亞使館區遇襲一事。」

此外，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天說，以色列已證明自身的強大，能與強有力的盟友共同在一夜之間擊退伊朗攻勢，藉此自我防衛。

她表示：「伊朗因企圖破壞整個區域穩定而遭到孤立。以色列的能力已證明該國的強大，足以自我防衛。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天警告伊朗切勿進一步攻擊以色列。此時中東衝突持續升高，使蕭茲為期3天的中國之行蒙上陰影。他今天清晨飛抵重慶展開3天訪問。

蕭茲發言人說，總理一抵達中國後便「以最強烈措辭」譴責伊朗空襲以色列一事。德國政府消息人士透露，蕭茲已在飛機上持續掌握中東的事態發展。

以色列 伊朗 德國 法國 空襲 英國

延伸閱讀

將做出「強烈回應」 伊朗、以色列衝突惡化…總理內唐亞胡矢言將獲勝

大規模襲擊以色列！伊朗民眾叫好高呼「消滅他們」 國際社會紛紛譴責

甩開「代理人」戰爭！伊朗首次直接攻擊以色列 警報聲響徹以國南部

兌現「威脅」！伊朗向以色列發動大規模空襲 拜登再度重申堅定支持

相關新聞

大規模襲擊以色列！伊朗民眾叫好高呼「消滅他們」 國際社會紛紛譴責

當地時間周六晚間，伊朗對以色列展開大規模襲擊行動後，國際社會紛紛對德黑蘭當局「挑起地區爭端的冒險行動」予以譴責…

英美協防擊落伊朗無人機 蘇納克促各方「冷靜」、拜登讚美軍協助以色列

英國首相蘇納克今天表示，英國軍機擊落伊朗向以色列發射的無人機，促請各方「保持冷靜」以避免衝突惡化。美國總統拜登則讚揚美軍...

逾300枚飛彈、無人機襲擊！伊朗首次直接向以色列進攻 7大重點一次看

伊朗為報復駐敘利亞大使館旁附屬建築1日遇襲，昨夜首次直接對以色列領土發動攻擊，發射逾300枚飛彈及無人機，但絕大多數遭到...

空襲以色列挨批 伊朗召見英法德大使怒斥「雙重標準」

半官方媒體伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）報導，伊朗外交部召見英國、法國及德國駐德黑蘭大使，譴責這3國對伊朗昨夜空襲以色列...

伊朗襲擊後…以色列航空業者恢復營運 中東多國重新開放領空

伊朗昨天出動大批無人機和飛彈空襲以色列，一度迫使以國關閉領空，導致航班取消。以色列航空業者們今天宣布恢復正常營運。與此同...

將做出「強烈回應」 伊朗、以色列衝突惡化…總理內唐亞胡矢言將獲勝

中東地區衝突急劇惡化，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天矢言取得勝利。以色列第12頻道電視台引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。