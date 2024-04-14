將做出「強烈回應」 伊朗、以色列衝突惡化…總理內唐亞胡矢言將獲勝
中東地區衝突急劇惡化，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天矢言取得勝利。以色列第12頻道電視台引述匿名以色列官員說法，稱將對這次攻擊做出「強烈回應」。
路透社報導，內唐亞胡在社群平台X發文寫道：「我們攔截、我們抵禦、我們一定會取得勝利。」
以色列軍方指出，伊朗夜間向以色列發射超過300彈道飛彈、無人飛行載具和巡弋飛彈，並表示以色列武裝部隊擊落超過99%的伊朗無人機和飛彈，且正在討論後續方案。
以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）引述匿名以色列官員的話指出，將對這次攻擊做出「強烈回應」。
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