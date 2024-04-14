大規模襲擊以色列！伊朗民眾叫好高呼「消滅他們」 國際社會紛紛譴責

當地時間周六晚間，伊朗對以色列展開大規模襲擊行動後，國際社會紛紛對德黑蘭當局「挑起地區爭端的冒險行動」予以譴責：

美國：

美國總統拜登稱伊朗發起的攻擊行動「卑劣無恥」，並重申了美國對以色列「堅定不移的支持」。拜登表示：「我們對以色列免受伊朗以及代理人威脅的安全承諾是不可動搖的」。

德國：

正在中國訪問的德國總理肖爾茨對伊朗發動的攻擊予以「最強烈的譴責」。聯邦政府發言人表示：「在此艱難時刻，德國堅定地站在以色列一側，並將同七國集團盟友展開協商」。

德國外交部長貝爾伯克在社媒平台X上發文，「對伊朗足以令整個地區陷入混亂的襲擊行動予以最為強烈的譴責」。貝爾伯克強調：「伊朗及其代理人必須立即停止攻擊行動。此時此刻，我們將同以色列保持團結」。

中國：

中國對當前的中東局勢「深表憂慮」。中國外交部一名發言人表示：中方呼籲「有關各方保持鎮定和克制，以避免局勢進一步升級」。與此同時，中國還呼籲國際社會，「尤其是那些對中東局勢有影響力的國家，為中東實現和平和穩定扮演建設性的角色」。

英國：

英國首相蘇納克譴責伊朗的襲擊行動是「危險的、不計後果的行為」。蘇納克強調：「伊朗再一次暴露了它的真實目的，即在自家的後院制造混亂」。蘇納克再度重申了英國保障以色列安全的立場。

歐盟：

歐盟外交事務高級代表博雷爾（Josep Borrell）形容這是一次「前所未有的升級」。博雷爾表示：「歐盟以最強烈的措辭譴責伊朗對以色列發動的、不可接受的襲擊。此舉對地區安全構成了嚴重威脅」。歐盟理事會主席米歇爾在X平台上寫道：「必須盡一切努力防止地區局勢進一步升級」。

埃及：

埃及外交部表示，開羅政府同有關各方保持著直接聯繫，並在努力緩解局勢進一步升級。埃及外交部還表示，應對沖突進一步擴大提高警惕。

沙特阿拉伯：

沙特阿拉伯外交部敦促聯合國安理會承擔起「捍衛國際和平和安全秩序的職責」。該國在一份聲明中，還敦促有關各方保持克制，不要令沖突在軍事層面上繼續升級，以免讓當地各國民眾承受戰爭的風險。

伊朗：

伊朗對以色列發動襲擊後不久，德黑蘭街頭有人舉行了慶祝活動，這些高舉伊朗國旗以及真主黨民兵旗幟的示威者高呼：「消滅以色列，消滅美國」等口號。游行車隊穿越德黑蘭各主要街道。網絡上流轉的影片畫面上，一名男子表示：「我們來這裡集會，是為了表達對伊朗軍方以及伊斯蘭革命衛隊的支持」。

在伊斯法罕，伊朗革命衛隊高級將領扎赫迪的墓地前，也有人集會慶祝對以色列發動的襲擊。扎赫迪是在四月一日，伊朗駐敘利亞使館遭到的襲擊中喪生的。

伊朗革命衛隊指揮官薩拉米（Hossein Salami）表示，對以色列發動的襲擊「比預期更為成功」，伊朗同以色列的鬥爭已經進入了新的階段。他表示，伊朗革命衛隊有能力對以色列采取更大規模的行動，但此次仍決定只實施「有限度的打擊」。

（綜合報導）

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