甩開「代理人」戰爭！伊朗首次直接攻擊以色列 警報聲響徹以國南部

伊朗昨晚向以色列發射無人機和飛彈，不同以往透過黎巴嫩真主黨、敘利亞、哈瑪斯和葉門叛軍「青年運動」發動的「代理人」戰爭，伊朗首次直接攻擊以色列，為中東戰事再添柴火。

這是伊朗史無前例、首次直接攻擊以色列，昨晚從伊朗境內向以色列發射大約300架攻擊無人機和飛彈。除了以軍，美國和約旦軍方也協助途中攔截，99%的彈體被攔截射下。

攻擊發生後，以色列開始實施緊急措施，宣布特拉維夫班古里昂機場（Ben Gurion Airport）關閉至今天凌晨7點。所有學校停課兩天。

今天凌晨1時42分左右，警報聲開始在以色列南部社區響起，並很快擴展到以色列南北各個地區，包括耶路撒冷和西岸許多城鎮。

伊朗這次主要的攻擊目標集中在南部。以色列以往很少有空襲警報的南部沙漠地區城鎮，如靠近死海的阿拉德（Arad）和狄莫納（Dimona）昨晚警報不斷。此區域鄰近有以色列空軍基地和核能設施。

以色列非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）告訴美國有線電視新聞網（CNN）說，為攔截伊朗飛彈發射的攔截飛彈碎片，造成一名7歲女童頭部嚴重受傷。

耶路撒冷也是伊朗這次的攻擊目標，以色列軍方在耶路撒冷的舊城上方攔截到可能摧毀伊斯蘭聖地阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）大庭院內「圓頂清真寺」（The Dome of Rock） 的飛彈。

在穆斯林傳統中，先知穆罕默德是從阿克薩清真寺大院升天；對猶太人來說，阿克薩清真寺的所在地被尊為「 聖殿山」（the Temple Mount），因為它是古代兩座猶太聖殿的處所，是猶太教的核心。

記者所在的以色列中部地區，包括特拉維夫，昨晚相對相當安靜，沒有警報，只聽到「鐵穹」（Iron Dome）攔截的聲響和以色列空軍戰機掠過天際的隆隆聲。

今天清晨，以色列的生活已恢復平靜，特拉維夫班古里昂機場在關閉7小時後已開放正常運作。

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