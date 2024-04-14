快訊

影／不是因為天氣！金門飛台北班機延誤54分鐘 竟是「蜜蜂群聚」惹的禍

蕭旭岑稱藍營未「全力支持馬習二會」 國民黨發聲了

日月潭水情跌破8成 潭面「巨鷹」現…日管處解謎鷹眼

指控對中東態度「懦弱」！伊朗大規模空襲以色列 川普痛批拜登

中央社／ 賓州施奈克斯維13日綜合外電報導
在伊朗今晚大規模空襲以色列後，美國前總統川普痛批現任總統拜登，指控他突顯出美國對中東態度「懦弱」。歐新社
在伊朗今晚大規模空襲以色列後，美國前總統川普痛批現任總統拜登，指控他突顯出美國對中東態度「懦弱」。歐新社

伊朗今晚大規模空襲以色列後，美國前總統川普痛批現任總統拜登，指控他突顯出美國對中東態度「懦弱」。川普與拜登將於11月美國總統大選再度交鋒。

法新社報導，川普（Donald Trump）在賓州一場造勢活動上說：「祈求上帝保守以色列人民，他們正遭受攻擊，那是因為我們展現出極大的軟弱。」

伊朗今天晚間動用無人機和飛彈，對以色列發動前所未有的攻擊。

伊朗駐大馬士革使館區在本月1日遇襲，造成伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城部隊（Quds Force）的7名軍官喪命，包括2名高階將領；伊朗矢言報復以色列。

川普在他任內曾下令殺害一名在巴格達的伊斯蘭革命衛隊將領，並讓美國退出伊朗核子協議，還多次指責民主黨籍對手拜登對伊朗態度懦弱。

川普表示：「我們表現出的軟弱令人難以置信，如果是我們（共和黨）執政，就不會發生這種狀況。但美國正在為以色列祈禱，我們向每個處於險境的人提供絕對的支持。」

此外，拜登與他的軍事和安全顧問齊聚白宮，他在社群媒體平台X發文說，美國「支持以色列抵禦來自伊朗及其代理人威脅的承諾堅若磐石」。

以色列 伊朗 川普 拜登 空襲 美國

延伸閱讀

待遇升級？日媒觀察岸田文雄訪美「7大不同」：下機走紅毯、和拜登共乘一車

伊朗動手了 拜登急返白宮應變 美矢言挺以

紐時民調：拜登支持率升 僅輸川普1% 但高齡、經濟問題依舊

「喜歡他像貓的斜眼」 法庭素描畫家眼中川普：遠比以前憤怒

相關新聞

無人機、飛彈襲擊以色列！伊朗參謀長：已「達成所有目標」

伊朗13日晚間起發射300多發無人機和飛彈攻擊以色列。法新社引述伊朗國營電視台報導，伊朗武裝部隊參謀長巴格瑞14日表示，...

伊朗發動飛彈攻擊！她聞爆炸聲急躲防空洞 教育部：共21台生在以色列

伊朗對以色列發動無人機和飛彈攻擊，有在以色列台生表示，半夜聽見爆炸聲就和丈夫躲到家中防空洞睡覺。對此，教育部回應，目前在...

甩開「代理人」戰爭！伊朗首次直接攻擊以色列 警報聲響徹以國南部

伊朗昨晚向以色列發射無人機和飛彈，不同以往透過黎巴嫩真主黨、敘利亞、哈瑪斯和葉門叛軍「青年運動」發動的「代理人」戰爭，伊...

提供「伊朗武器、彈藥」！美國將無國籍船隻截獲武器移交給烏克蘭

美國軍方周二（4月9日）表示，華盛頓已向烏克蘭提供了從伊朗軍隊繳獲的小型武器和彈藥，這些武器和彈藥曾被伊朗運送給葉門胡塞武裝的途中被截獲…

兌現「威脅」！伊朗向以色列發動大規模空襲 拜登再度重申堅定支持

伊朗方面兌現了此前發出的威脅，周六（4月13日）晚間向以色列境內發射了大量無人機和導彈。以色列多個地區拉響了防空警報，其中包括耶路撒冷大區…

指控對中東態度「懦弱」！伊朗大規模空襲以色列 川普痛批拜登

在伊朗今晚大規模空襲以色列後，美國前總統川普痛批現任總統拜登，指控他突顯出美國對中東態度「懦弱」。川普與拜登將於11月美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。