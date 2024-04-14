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中東局勢惡化…針對伊朗空襲以色列 義大利：召集G7領袖舉行視訊會議

中央社／ 羅馬14日綜合外電報導
大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）譴責這次襲擊，並表示她擔心「地區局勢的不穩定」。路透資料照
大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）譴責這次襲擊，並表示她擔心「地區局勢的不穩定」。路透資料照

七大工業國集團（G7）輪值主席國義大利表示，G7領袖今天稍晚將舉行視訊會議，討論伊朗以色列空襲

法新社報導，義大利政府表示：「G7輪值主席國義大利已召集G7領導人於今天下午召開視訊會議。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）譴責這次襲擊，並表示她擔心「地區局勢的不穩定」。

G7成員包括美國、日本、德國、法國、英國、義大利和加拿大。

昨夜的行動是伊朗首次對以色列領土發動直接軍事攻擊。

過去2週，伊朗當局多次誓言「懲罰」以色列，因為伊朗駐敘利亞首都大馬士革（Damascus）的使館區4月1日遇襲，造成伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）7名成員死亡，其中包括革命衛隊轄下的聖城部隊（Quds Force）將領。

伊朗認為以色列應為這次襲擊負責。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示：「我們正在努力避免更嚴重的軍事危機。」

塔加尼告訴義大利國家電視3台（Rai3）：「G7將向以色列發出『需採取最謹慎的態度，確保局勢不會惡化』的訊息，因為昨夜伊朗的報復行動可能會導致惡性循環。」

G7 以色列 伊朗 空襲 義大利

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