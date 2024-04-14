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避免遭波及…伊朗發動空襲引憂心 埃航等多家航空改道遠離伊朗領空

中央社／ 開羅14日專電
由於伊朗13日對以色列發動無人機和飛彈攻擊，埃及航空14日宣布暫停從開羅飛往中東3國的航班，其他多家航空公司也已宣布改道，以避開伊朗領空。美聯社資料照
由於伊朗13日對以色列發動無人機和飛彈攻擊，埃及航空14日宣布暫停從開羅飛往中東3國的航班，其他多家航空公司也已宣布改道，以避開伊朗領空。美聯社資料照

由於伊朗13日對以色列發動無人機和飛彈攻擊，埃及航空（Egyptair）14日宣布暫停從開羅飛往中東3國的航班，其他多家航空公司也已宣布改道，以避開伊朗領空。

據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，屬於埃及國家航空的「埃及航空公司」（Egyptair）於14日發表聲明稱，由於當地局勢緊張，且周邊國家領空皆已關閉，埃及航空決定暫停往返約旦、黎巴嫩和伊拉克3國機場的航班，直到另行發布復飛通知。

約旦國有媒體Al Mamlaka稱，由於擔心伊朗襲擊以色列，約旦已於13日晚間宣布進入緊急狀態，且暫時對所有出入境和過境飛機關閉領空，並表示將持續監控發展狀況和更新政策。

黎巴嫩Al Jadeed電視台稱，由於伊朗威脅襲擊以色列，黎巴嫩早先已宣布暫時關閉領空。

伊拉克同樣也在13日伊朗對以色列發動無人機襲擊後，即刻宣布關閉領空並暫停所有空中交通。

澳洲航空公司（Qantas）也於13日對媒體表示，由於擔心區域情勢升溫，澳洲航空公司將針對中東部分地區調整自澳洲西部城市伯斯（Perth）飛往倫敦之間的長途航班航線，以避開伊朗領空。

伯斯飛往倫敦的直飛航班通常需要17.5小時；但現在將在新加坡停留和加油，以便在替代航線上載滿乘客再出發。

德國的漢莎航空（Lufthansa）及其子公司奧地利航空（Austrian Airlines）也發布聲明將避開伊朗領空，並在4月18日前先暫停往返伊朗首都德黑蘭的航班。

由於以色列上週在敘利亞襲擊伊朗駐敘利亞領事館，造成伊朗高階指揮官和6名伊朗軍官喪生，伊朗誓言要報復。伊朗革命衛隊發布聲明稱，已於13日晚間對以色列發動無人機和飛彈襲擊作為回應。

以色列 伊朗 埃及航空 空襲 航班 飛彈

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