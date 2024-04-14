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稱「伊朗空襲失利」…以色列指99%被攔截 中東3國重新開放領空

中央社／ 耶路撒冷/開羅14日綜合外電報導
以色列軍方今天表示，伊朗昨天晚上利用數以百計無人機和飛彈攻擊以國的行動「失利」，有99%無人機和飛彈遭到攔截。圖為伊朗13日向以色列發動無人機和飛彈襲擊，以色列鐵穹防空系統開始運作。路透
以色列軍方今天表示，伊朗昨天晚上利用數以百計無人機和飛彈攻擊以國的行動「失利」，有99%無人機和飛彈遭到攔截。圖為伊朗13日向以色列發動無人機和飛彈襲擊，以色列鐵穹防空系統開始運作。路透

以色列軍方今天表示，伊朗昨天晚上利用數以百計無人機和飛彈攻擊以國的行動「失利」，有99%無人機和飛彈遭到攔截。

法新社報導，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）在一段電視聲明中說：「伊朗發動的攻擊失利。」

他表示，伊朗向以色列發射的無人機和巡弋飛彈，沒有任何一個進入以國領土，「僅少數」彈道飛彈射入以色列，其中一枚飛彈「輕微」擊中內瓦庭軍事基地（Nevatim base），但他強調該基地「仍正常運作中」。

以色列防長葛朗特（Yoav Gallant）在聲明中說：「我們與美國及其他夥伴，一起成功捍衛以色列領土。攻擊行動尚未結束，我們仍須戒備。」

另外，以色列機場管理當局表示，稍早因伊朗空襲關閉領空後，今天在當地時間清晨7時30分（台北時間中午12時30分）重新開放領空。

聲明說，「以色列領空在今天清晨7時30分重新開放，班古里昂國際機場（Ben Gurion Airport）正在恢復營運」，國內機場也將在今天內恢復營運。

以色列今天從當地時間凌晨12時30分起（台北時間清晨5時30分）關閉領空。

約旦與伊拉克昨天稍晚因伊朗空襲以色列而暫時關閉領空，今天均表示領空已重新開放。

路透報社報導，約旦國家電視台引述該國航空當局說法報導，約旦已恢復空中交通的運作。約旦比預定時程提早3個多小時重啟領空。

伊拉克航空主管當局則說，現在已克服安全風險。

伊朗昨晚對以色列發射飛彈並出動搭載炸藥的無人機，首度對以國領土直接進攻，這個報復式攻擊使中東戰火擴大的威脅升高。

知悉中東地區安全情勢的2名消息人士稍早透露，夾在伊朗和以色列中間的約旦已備好防空系統，準備攔截任何進犯約旦領土的無人機或飛彈。

以色列 伊朗 巡弋飛彈 空襲

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