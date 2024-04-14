「下一巴掌會更猛」…伊朗為報復以色列發動空前襲擊 民眾上街力挺
伊朗當局對宿敵以色列發動空前的無人機和飛彈攻擊，數以千計伊朗人今天稍早走上街頭表達支持。
伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）宣布發動「實踐承諾行動」（Operation Honest Promise）後，不久在德黑蘭（Tehran）巴勒斯坦廣場（Palestine Square）即有示威民眾高喊「以色列去死吧！」和「美國去死吧！」。
幾天來，廣場上一直懸掛著一面巨大布條，上面用希伯來語要求以色列人「去避難」，目前廣場上展示著一幅壁畫，寫著「下一巴掌會更猛」。
示威民眾今天揮舞著伊朗國旗和巴勒斯坦旗幟，一旁有布條寫著「真主的勝利即將來臨」。
伊朗這次攻擊是為了報復4月1日發生的襲擊事件，當時伊朗駐大馬士革（Damascus）大使館的5層樓領事附屬建築遭夷平，有7名革命衛隊人員喪生，其中兩人是將領。
此後，德黑蘭當局矢言要對那場攻擊進行報復。一般認為，伊朗大使館建築遇襲是以色列所為。
伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）誓言：「邪惡的（以色列）政權將受到懲罰」。
伊朗媒體報導，對以色列的這場攻擊「情況複雜」，其中還涉及伊朗在葉門、黎巴嫩和伊拉克的盟友。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言