快訊

影／不是因為天氣！金門飛台北班機延誤54分鐘 竟是「蜜蜂群聚」惹的禍

蕭旭岑稱藍營未「全力支持馬習二會」 國民黨發聲了

日月潭水情跌破8成 潭面「巨鷹」現…日管處解謎鷹眼

提供「伊朗武器、彈藥」！美國將無國籍船隻截獲武器移交給烏克蘭

德國之聲／ 德國之聲
美國軍方表示，華盛頓已向烏克蘭提供了從伊朗軍隊繳獲的小型武器和彈藥，這些武器和彈藥曾被伊朗運送給葉門胡塞武裝的途中被截獲。圖為美國海軍於1月28日，從阿拉伯海的一艘船上繳獲了一批運往葉門胡塞叛軍的伊朗武器。法新社
美國軍方表示，華盛頓已向烏克蘭提供了從伊朗軍隊繳獲的小型武器和彈藥，這些武器和彈藥曾被伊朗運送給葉門胡塞武裝的途中被截獲。圖為美國海軍於1月28日，從阿拉伯海的一艘船上繳獲了一批運往葉門胡塞叛軍的伊朗武器。法新社

美國軍方周二（4月9日）表示，華盛頓已向烏克蘭提供了從伊朗軍隊繳獲的小型武器和彈藥，這些武器和彈藥曾被伊朗運送給葉門胡塞武裝的途中被截獲。

上周的這次武器移交是在烏克蘭彈藥嚴重短缺、美國共和黨議員阻止最新援助的情況下進行的，但這並沒有解決基輔對火炮和防空彈藥等關鍵物資的需求。

美國中央司令部（CENTCOM）上周四在社交媒體上稱，「美國政府向烏克蘭武裝部隊移交了5000多支AK-47突擊步槍、機槍、狙擊步槍、RPG-7火箭筒和50多萬發7.62毫米子彈」。

該信息說：「這些武器將幫助烏克蘭抵御俄羅斯的入侵」，它們足以裝備一個旅。

美國中央司令部表示，這些武器彈藥是2021年5月至2023年2月期間從四艘「無國籍船隻」上繳獲的，當時這些物資正從伊朗革命衛隊轉運給葉門胡塞叛軍組織。

「伊朗對（葉門）武裝組織的支持威脅著國際和地區安全，威脅著我們在該地區的部隊、外交人員和公民，也威脅著我們的合作伙伴」。美國中央司令部表示，「我們將繼續盡我們所能揭露和阻止伊朗破壞穩定的活動」。

去年10月初，華盛頓向烏克蘭進行了類似的移交，提供了110萬發7.62毫米子彈，這些子彈是從伊朗軍隊運往葉門的途中繳獲的。

（法新社等）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

伊朗 烏克蘭 美國 葉門

延伸閱讀

兌現「威脅」！伊朗向以色列發動大規模空襲 拜登再度重申堅定支持

指控對中東態度「懦弱」！伊朗大規模空襲以色列 川普痛批拜登

中東局勢惡化…針對伊朗空襲以色列 義大利：召集G7領袖舉行視訊會議

避免遭波及…伊朗發動空襲引憂心 埃航等多家航空改道遠離伊朗領空

相關新聞

無人機、飛彈襲擊以色列！伊朗參謀長：已「達成所有目標」

伊朗13日晚間起發射300多發無人機和飛彈攻擊以色列。法新社引述伊朗國營電視台報導，伊朗武裝部隊參謀長巴格瑞14日表示，...

伊朗發動飛彈攻擊！她聞爆炸聲急躲防空洞 教育部：共21台生在以色列

伊朗對以色列發動無人機和飛彈攻擊，有在以色列台生表示，半夜聽見爆炸聲就和丈夫躲到家中防空洞睡覺。對此，教育部回應，目前在...

甩開「代理人」戰爭！伊朗首次直接攻擊以色列 警報聲響徹以國南部

伊朗昨晚向以色列發射無人機和飛彈，不同以往透過黎巴嫩真主黨、敘利亞、哈瑪斯和葉門叛軍「青年運動」發動的「代理人」戰爭，伊...

提供「伊朗武器、彈藥」！美國將無國籍船隻截獲武器移交給烏克蘭

美國軍方周二（4月9日）表示，華盛頓已向烏克蘭提供了從伊朗軍隊繳獲的小型武器和彈藥，這些武器和彈藥曾被伊朗運送給葉門胡塞武裝的途中被截獲…

兌現「威脅」！伊朗向以色列發動大規模空襲 拜登再度重申堅定支持

伊朗方面兌現了此前發出的威脅，周六（4月13日）晚間向以色列境內發射了大量無人機和導彈。以色列多個地區拉響了防空警報，其中包括耶路撒冷大區…

指控對中東態度「懦弱」！伊朗大規模空襲以色列 川普痛批拜登

在伊朗今晚大規模空襲以色列後，美國前總統川普痛批現任總統拜登，指控他突顯出美國對中東態度「懦弱」。川普與拜登將於11月美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。