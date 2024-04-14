提供「伊朗武器、彈藥」！美國將無國籍船隻截獲武器移交給烏克蘭
美國軍方周二（4月9日）表示，華盛頓已向烏克蘭提供了從伊朗軍隊繳獲的小型武器和彈藥，這些武器和彈藥曾被伊朗運送給葉門胡塞武裝的途中被截獲。
上周的這次武器移交是在烏克蘭彈藥嚴重短缺、美國共和黨議員阻止最新援助的情況下進行的，但這並沒有解決基輔對火炮和防空彈藥等關鍵物資的需求。
美國中央司令部（CENTCOM）上周四在社交媒體上稱，「美國政府向烏克蘭武裝部隊移交了5000多支AK-47突擊步槍、機槍、狙擊步槍、RPG-7火箭筒和50多萬發7.62毫米子彈」。
該信息說：「這些武器將幫助烏克蘭抵御俄羅斯的入侵」，它們足以裝備一個旅。
美國中央司令部表示，這些武器彈藥是2021年5月至2023年2月期間從四艘「無國籍船隻」上繳獲的，當時這些物資正從伊朗革命衛隊轉運給葉門胡塞叛軍組織。
「伊朗對（葉門）武裝組織的支持威脅著國際和地區安全，威脅著我們在該地區的部隊、外交人員和公民，也威脅著我們的合作伙伴」。美國中央司令部表示，「我們將繼續盡我們所能揭露和阻止伊朗破壞穩定的活動」。
去年10月初，華盛頓向烏克蘭進行了類似的移交，提供了110萬發7.62毫米子彈，這些子彈是從伊朗軍隊運往葉門的途中繳獲的。
（法新社等）
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