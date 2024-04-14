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伊朗發動飛彈攻擊！她聞爆炸聲急躲防空洞 教育部：共21台生在以色列
伊朗對以色列發動無人機和飛彈攻擊，有在以色列台生表示，半夜聽見爆炸聲就和丈夫躲到家中防空洞睡覺。對此，教育部回應，目前在以就讀的台生有21人，將持續和駐以色列代表處保持聯繫，並提供留學生必要協助。
教育部掌握，目前在以色列就讀的台灣學生包含交換生在內共計21人，主要就讀於台拉維夫大學、希伯來大學和以色列理工學院等校，經洽駐以色列代表處得知目前留學生均安。教育部將持續與駐以色列代表處保持聯繫，並隨時密切關注我國留學生狀況，提供必要協助。
「以色列美角」臉書粉專版主、就讀希伯來大學以色列研究碩士班的約阿咪，今天在臉書表示，攻擊事件發生當下，她在半夢半醒間先是聽到飛機的聲音，接著就聽到外面傳來幾聲爆炸聲，之後和丈夫隨即躲在家中防空洞的房間睡覺。
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