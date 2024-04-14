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AI協戰？時代雜誌揭露以色列國防部是Google雲端用戶 文件首曝光

中央社／ 紐約13日綜合外電報導
「時代雜誌」（TIME）看到的公司文件顯示，Google（谷歌）向以色列國防部提供雲端運算服務，並在加薩戰爭期間，就深化合作進行協商。路透
「時代雜誌」（TIME）看到的公司文件顯示，Google（谷歌）向以色列國防部提供雲端運算服務，並在加薩戰爭期間，就深化合作進行協商。路透

「時代雜誌」（TIME）看到的公司文件顯示，Google（谷歌）向以色列國防部提供雲端運算服務，並在加薩戰爭期間，就深化合作進行協商。

「時代雜誌」指出，根據那份文件，以色列國防部在Google Cloud擁有自己的「登陸區」，也就是可以進入Google運算基礎設施的入口點，可儲存和處理數據，並使用人工智慧服務。

根據2024年3月27日的合約草案，以色列國防部希望「多個單位」使用自動化技術，因此向Google尋求諮詢協助，以擴大其Google Cloud訪問權限。合約顯示，Google向以色列國防部收取超過100萬美元提供此項諮詢。

「時代」雜誌看到的合約版本並沒有Google或國防部簽署，但3月27日一名Google員工要求提供合約的可執行副本時表示，文件的簽署將「離線完成，因為這是以色列／Nimbus的交易」。

文件指出，由於「Nimbus框架」，Google還給予以色列國防部15%的折扣。

Nimbus計畫是以色列政府與Google以及亞馬遜（Amazon）價值12億美元的雲端運算和人工智慧協議，以色列媒體先前報導，根據合約，Google和亞馬遜不得阻止以色列特定部門使用他們在Nimbus計畫下的技術。

這是顯示以色列國防部為Google雲端客戶的合約首度公諸於世。

Google最近表示，其為以色列政府所做的工作主要出於非軍事用途，Google發言人4月8日對「時代」雜誌表示，「我們非常清楚，Nimbus合約適用於以色列政府部門在我們的商業平台運行的工作負載，例如金融、醫療保健、交通和教育。不針對與武器或情報服務相關的高度敏感或機密軍事工作」。

「時代」4月10日就有關國防部合約的問題聯繫Google，但Google發言人拒絕進一步發表看法。

以色列媒體先前報導，以色列軍方正使用人工智慧系統挑選對加薩空襲的目標；這類人工智慧系統可能需要雲端運算基礎設施才能運作。

「時代」雜誌看到的Google合約，並未具體說明以色列國防部如果有使用Google Cloud，是用於哪些軍事應用，也沒有證據顯示Google Cloud技術被用於鎖定目標。但接受「時代」訪問Google員工表示，該公司幾乎沒有能力監控客戶在其雲端基礎設施上的行為，尤其是以色列等主權國家。

Google 人工智慧 以色列 國防部

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