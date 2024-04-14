聯合航空取消3架往返美國與中東班機 法航14日停飛以色列

美國國家廣播公司商業頻道（CNBC）報導，伊朗13日對以色列發動無人機和飛彈攻擊，導致中東地區多國領空關閉，才剛在3月份復飛以色列的美國聯合航空宣布，取消13日往返中東地區的至少3架航班。

目前以色列、約旦、伊拉克和黎巴嫩均關閉領空。

聯合航空稍早宣布取消3架往返中東和美國的航班，分別為13日由紐澤西州紐瓦克（Newark）飛往以色列特拉維夫、13日晚間由華盛頓特區飛往約旦安曼，以及14日由杜拜飛往紐瓦克班機。

聯航聲明表示，「我們密切關注當地情勢，屆時將以乘客和機組人員安全為考量決定調整接下來其他航班。」

聯合航空是美國目前唯一復飛以色列的航空公司，達美航空原先預計今年6月7日復飛特拉維夫，美國航空現在則沒有恢復飛以色列的計畫。

根據實時飛行追蹤工具Flightradar24，當地時間14日，許多前往特拉維夫和安曼的航班轉降。

以色列航空取消14日超過20架航班。

阿聯酋航空取消原定14日由杜拜到安曼的航班；法國航空取消14日對以色列的服務；英國航空取消2架14日往特拉維夫班機；德國漢莎航空也取消對以色列的服務。

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