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伊朗攻擊以色列 台生驚魂：睡夢傳來爆炸聲、立刻躲防空洞

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
伊朗攻擊以色列，圖為伊朗無人機及飛彈當日攻擊以色列北部一處地點的畫面。歐新社
伊朗攻擊以色列，圖為伊朗無人機及飛彈當日攻擊以色列北部一處地點的畫面。歐新社

伊朗對以色列發動無人機和飛彈攻擊。「以色列美角」臉書粉專版主、就讀耶路撒冷希伯來大學以色列研究碩士班的約阿咪，今天在臉書表示，以色列民眾面對的狀況，就是「不知道早上醒來以後的以色列會是什麼樣。」

約阿咪是知名旅遊網紅，她在攻擊事件發生當下，立刻在臉書報平安。她表示，以色列時間半夜1時許，她在半夢半醒間先是聽到飛機的聲音，接著就聽到外面傳來幾聲爆炸聲。

約阿咪表示，她和丈夫隨即躲在家中防空洞的房間睡覺，同時也非常擔心其他家裡沒有防空洞的朋友，或是來不及跑到公用防空洞的老人家。

以色列各級學校暫時關閉2天。約阿咪表示，全家人都平安，雖然到防空洞睡覺，但還是有點睡不著。目前以色列只有停課、沒有停班，半夜新聞有宣布民眾可以離開防空洞，「這就是以色列面對的狀況，不知道早上醒來以後的以色列會是什麼樣。」

約阿咪也號召人們為以色列和旁邊的約旦禱告，並引用聖經詩篇的內容：「保護以色列的，也不打盹也不睡覺。」

以色列 房間 約旦

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