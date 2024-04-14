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伊朗聲稱扣押以國貨船
伊朗官媒「伊朗通訊社」13日聲稱，一架伊朗革命衛隊海軍特種部隊直升機登上並扣押位於荷姆茲海峽附近、據稱「與以色列相關的貨櫃船」，且正將其轉移至伊朗領海。路透報導，以色列軍方發言人表示，若伊朗在該地區將局勢升高，將承擔後果。伊朗數日前揚言可能封鎖荷姆茲海峽。
路透報導，英國海事貿易行動辦公室表示，這艘貨櫃船是在阿拉伯聯合大公國東北部沿岸城市富吉拉東北方約92公里海上被扣押。這個地點接近進入波斯灣的入口荷姆茲海峽。英國海事安全公司Ambrey也稱同地點發生「登船」事件，但沒有提供進一步細節。
海事追蹤網站表示，被扣押的船隻是國際航運公司Zodiac Maritime旗下的MSC Aries。英國天空新聞指出，以國商人奧佛（Eyal Ofer）持有該公司部分股權，且該公司也證實這艘船遭扣押，船上有25名船員。一份聲明指出：「公司正與相關當局密切合作，確保船員安康和船隻安全返回。」
以色列軍方發言人哈加里表示：「伊朗將為選擇進一步升級局勢承擔後果。以色列處於高度警戒。我們已做好保護以色列不受伊朗進一步侵犯的準備。我們也準備好進行回應。」
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