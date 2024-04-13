伊朗恐動用「逾百架無人機和數十枚飛彈」攻以！美急派2驅逐艦就位

伊朗料將在近期對以色列發動報復性攻擊，中東緊張情勢一觸即發。美媒報導，伊朗最快這兩天動手，可能動用超過100架無人機和數十枚飛彈，打擊以色列境內軍事目標。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，兩名美國官員透露，以色列很難抵禦如此大規模轟炸，儘管美方已建議伊朗發動小規模攻擊，避免緊張局勢進一步升級。

伊朗最高領袖哈米尼的顧問稍早表示，「襲擊計畫已擺在最高領袖面前，他仍在權衡政治風險。」

德黑蘭尚未正式表態如何或何時會發動攻擊，外界擔憂，以色列與伊朗支持的哈瑪斯在加薩的戰事，恐會演變成更廣泛的區域衝突。

華爾街日報獨家報導，對此，美國已重新部署兩艘驅逐艦至中東地區，其中一艘據傳會攜帶神盾飛彈防禦系統（Aegis missile -defense system），保衛以色列和該地區美軍。

商品推薦