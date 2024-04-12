快訊

Fed降息疑雲震撼全球市場！從美元升、金價飆可見端倪

民生醫院開錯刀引譁然！執刀醫還原過程 喊接「這電話」才急開刀

手機輸入「耶路撒冷」跳出巴勒斯坦國旗 iPhone符號引爭議

中央社／ 舊金山11日綜合外電報導
iPhone部分用戶反應，在手機打字輸入耶路撒冷（Jerusalem）時，iPhone跳出的建議表情符號為巴勒斯坦國旗。圖／擷自X平台
iPhone部分用戶反應，在手機打字輸入耶路撒冷（Jerusalem）時，iPhone跳出的建議表情符號為巴勒斯坦國旗。圖／擷自X平台

智慧手機iPhone部分用戶反應，在手機打字輸入耶路撒冷（Jerusalem）時，iPhone跳出的建議表情符號為巴勒斯坦國旗，蘋果公司（Apple Inc.）今天承諾將修正這個問題。

法新社報導，以色列與統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）持續交戰之際，加州矽谷科技巨擘蘋果因為這項問題被控有反以色列的立場，但公司聲稱肇因是軟體錯誤。

蘋果公司告訴法新社，iPhone鍵盤輸入Jerusalem後的建議表情符號出現巴勒斯坦國旗並非有意為之，會在下次作業系統更新時修正這項問題。

英國電視節目主持人萊里（Rachel Riley）在社群媒體指出這個古怪之處，再次引發以色列或巴勒斯坦是否有權主張耶路撒冷為首都的爭論。

萊里於社群媒體X平台發文寫道：「當我輸入以色列首都Jerusalem時，手機跳出巴勒斯坦國旗符號。」她要求蘋果公司作出解釋。

她還提到，當在iPhone輸入一連串其他國家的首都時，都沒有出現建議的國旗符號。

萊里在貼文中主張：「對以色列採取雙重標準是反猶太主義的表現，這本身就是針對猶太人的種族歧視。」

她表示，在最近一次的iPhone作業系統更新後，巴勒斯坦國旗符號開始跟耶路撒冷有關聯。

萊里更在貼文末署名，「對於全球反猶主義浪潮興起感到憂心的猶太女性」。

以色列 國旗 巴勒斯坦

延伸閱讀

巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員 安理會未達共識

憂伊朗報復攻擊！美駐以色列使館對雇員實施旅遊限制

美國務卿籲各國出力 約束伊朗勿攻擊以色列

結束中東衝突唯一途徑？愛爾蘭、澳大利亞考慮正式承認巴勒斯坦國

相關新聞

中東緊張局勢升級！伊朗揚言反擊以色列 王毅：美國應發揮建設性作用

伊朗揚言報復以色列上週對敘利亞首都大馬士革的攻擊，中東緊張局勢升級。美國國務卿布林肯11日與中國外長王毅通話要求約束伊朗...

手機輸入「耶路撒冷」跳出巴勒斯坦國旗 iPhone符號引爭議

智慧手機iPhone部分用戶反應，在手機打字輸入耶路撒冷（Jerusalem）時，iPhone跳出的建議表情符號為巴勒斯...

中東戰雲起！紐約黃金期貨衝破2,400美元 布蘭特油價再破90大關

美國認為伊朗即將對以色列發動報復攻擊，推升中東緊張關係，國際金價12日盤中再創新高，紐約黃金6月期貨漲破每英兩2,400美元...

7兒孫遭以炸死 哈瑪斯領袖：絕不投降

以巴戰火未歇，BBC報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅證實，他的3個兒子和4個孫子在以軍對加薩的空襲中遇難。

巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員 安理會未達共識

巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員，安全理事會成員今天在特設委員會中未能就此案達成共識。巴勒斯坦這項機會渺茫的努力，未來可能...

憂伊朗報復攻擊！美駐以色列使館對雇員實施旅遊限制

伊朗恐在近期對以色列發動報復性攻擊，美國高度戒備，美國駐以色列大使館發布安全警報，限制美國政府人員在以色列的私人旅行，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。