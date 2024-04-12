快訊

越南女首富侵吞8740億遭判死！當局一反常態公布細節 美退休官員揭背後算盤

113會考英文科／模擬題試身手、強化閱讀能力、命題趨勢解析 高分關鍵看這裡！

113會考社會科／一圖看時事 2024大選成雙少數、蘇丹紅風暴、日強震致地殼變動

憂伊朗攻擊以色列 法國籲公民暫勿前往中東多地

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導

在中東衝突可能擴大之際，法國外交部長隨從人員告訴法新社，法國政府今天警告公民「未來幾天內切勿前往伊朗、黎巴嫩、以色列和巴勒斯坦領土」。

法新社報導，伊朗揚言報復以色列，回應以方襲擊伊朗駐敘利亞使館事件，引發中東暴力衝突可能升級的擔憂，促使法國外交部長塞儒內（StephaneSejourne）發布上述旅遊警示。

華爾街日報（Wall Street Journal）昨天引述知情人士披露，以色列正為24到48小時內遭伊朗用中程飛彈攻擊以國南、北部做準備。

彭博（Bloomberg News）近日報導，多名情報知情人士透露，美國及其盟國相信，伊朗或其代理人即將針對以色列軍事和政府目標，發動大規模飛彈或無人機攻擊，恐導致以哈戰爭大幅升級。

以色列 伊朗 法國

延伸閱讀

金價朝17度刷新高挺進 分析師：2因素使短線漲勢銳不可當

安全疑慮 美國限制駐以色列外交人員行動

憂伊朗報復攻擊！美駐以色列使館對雇員實施旅遊限制

駐敘使館遇襲後揚言反擊 傳伊朗向美表態不躁進

相關新聞

中東戰雲起！紐約黃金期貨衝破2,400美元 布蘭特油價再破90大關

美國認為伊朗即將對伊拉克發動報復攻擊，推升中東緊張關係，國際金價12日盤中再創新高，紐約黃金6月期貨漲破每英兩2,400...

7兒孫遭以炸死 哈瑪斯領袖：絕不投降

以巴戰火未歇，BBC報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅證實，他的3個兒子和4個孫子在以軍對加薩的空襲中遇難。

巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員 安理會未達共識

巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員，安全理事會成員今天在特設委員會中未能就此案達成共識。巴勒斯坦這項機會渺茫的努力，未來可能...

憂伊朗報復攻擊！美駐以色列使館對雇員實施旅遊限制

伊朗恐在近期對以色列發動報復性攻擊，美國高度戒備，美國駐以色列大使館發布安全警報，限制美國政府人員在以色列的私人旅行，要...

華爾街日報：伊朗最快週末前報復攻擊以色列

華爾街日報今天引述知情人士披露，以色列正為24到48小時內遭伊朗用中程飛彈攻擊以國南、北部做準備；但知情伊朗高層的另一消...

伊朗報復行動一觸即發！美急派駐中東軍事指揮官前往以色列協調

以色列日前襲擊伊朗駐敘利亞大使館，引發中東情勢緊張，伊朗揚言反擊，美國則表態將力挺以國到底。對此，美方已派中東地區最高軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。