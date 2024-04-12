憂伊朗攻擊以色列 法國籲公民暫勿前往中東多地

在中東衝突可能擴大之際，法國外交部長隨從人員告訴法新社，法國政府今天警告公民「未來幾天內切勿前往伊朗、黎巴嫩、以色列和巴勒斯坦領土」。

法新社報導，伊朗揚言報復以色列，回應以方襲擊伊朗駐敘利亞使館事件，引發中東暴力衝突可能升級的擔憂，促使法國外交部長塞儒內（StephaneSejourne）發布上述旅遊警示。

華爾街日報（Wall Street Journal）昨天引述知情人士披露，以色列正為24到48小時內遭伊朗用中程飛彈攻擊以國南、北部做準備。

彭博（Bloomberg News）近日報導，多名情報知情人士透露，美國及其盟國相信，伊朗或其代理人即將針對以色列軍事和政府目標，發動大規模飛彈或無人機攻擊，恐導致以哈戰爭大幅升級。

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