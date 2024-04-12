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巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員 安理會未達共識

中央社／ 紐約聯合國總部11日綜合外電報導
圖為聯合國總部安理會。新華社
圖為聯合國總部安理會。新華社

巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員，安全理事會成員今天在特設委員會中未能就此案達成共識。巴勒斯坦這項機會渺茫的努力，未來可能需要在更正式的會議中進行表決。

法新社報導，巴勒斯坦自2012年以來一直在聯合國中享有觀察員地位，多年來持續遊說希望獲得正式會員資格，這相當於承認巴勒斯坦的國家地位。

任何國家想要正式成為聯合國會員，都必須先經過安理會（Security Council）同意，然後再經過聯合國大會認可，不過以色列的盟友美國在安理會握有否決權。

由於以色列對加薩（Gaza）發動攻擊，巴勒斯坦上週重新遞交2011年提出的聯合國會員申請案，安理會也啟動正式審查程序，包括先送交安理會成員組成的特設委員會，但特設委員會今天未能就此案達成共識。

安理會4月輪值主席國馬爾他的駐聯合國大使佛瑞澤（Vanessa Frazier）表示，成員國在閉門會議中「未達共識」，然而2/3成員贊成巴勒斯坦正式成為聯合國會員。但她沒有具體說明是哪些國家支持。

特設委員會只能以一致同意的方式推進此案，但任何安理會成員現在都可提出一項決議，要求就此案進行表決。

根據外交消息人士透露，由阿爾及利亞提出的決議可能在4月18日表決，阿爾及利亞在安理會代表著阿拉伯國家。

即使巴勒斯坦的入聯申請取得安理會15個成員中的9票同意，觀察家預期美國仍將行使否決權。

美國堅持聯合國不是巴勒斯坦達成建國的場域，強調這個問題應是以色列和巴勒斯坦達成協議的結果。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）本週稍早告訴記者：「我們所要求的，只是國際社會給予我們應有的地位。」

安理會 巴勒斯坦 聯合國

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