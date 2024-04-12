伊朗報復行動一觸即發！美急派駐中東軍事指揮官前往以色列協調
以色列日前襲擊伊朗駐敘利亞大使館，引發中東情勢緊張，伊朗揚言反擊，美國則表態將力挺以國到底。對此，美方已派中東地區最高軍事指揮官前往以色列，就應對伊朗可能發動襲擊進行協調會談。
紐約時報報導，伊朗領導人矢言要報復以色列4月1日對其駐敘利亞大使館發動的攻擊，以軍全面戒備，拜登10日表示，伊朗揚言發動「重大攻擊」。
要求匿名的美國官員透露，美國陸軍中央司令部司令庫里拉（Michael E. Kurilla）將與以色列協調外傳伊朗行將採取的報復性行動，也將討論加薩戰爭及當地人道主義援助行動。
以色列總理內唐亞胡11日在參觀以國中部空軍基地時坦言，以色列面臨「充滿挑戰的時期」，並指加薩戰事期間，以國也為其他地區的攻擊做準備，稱「無論誰傷害我們，都會予以還手」。
但路透稍早報導，伊朗消息人士表示，伊朗已向美國表態將回應以色列襲擊伊朗駐敘利亞大使館事件，但反擊方式會避免情勢大幅升級，不會倉促行事。
白宮發言人則拒絕就伊朗發出的任何訊息置評，但表示美國已與伊朗溝通，稱美方並未涉入大使館攻擊事件。伊朗外交部未立即置評。
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