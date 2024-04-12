駐敘使館遇襲後揚言反擊 傳伊朗向美表態不躁進
伊朗消息人士表示，伊朗已向美國表態將回應以色列襲擊伊朗駐敘利亞大使館事件，但反擊方式會避免情勢大幅升級，不會倉促行事。
路透社報導，多名消息人士透露，伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）7日訪問波斯灣阿拉伯國家阿曼時，曾向華府傳達伊朗的訊息。阿曼經常充當德黑蘭當局和華府之間的橋梁。
白宮發言人拒絕就伊朗發出的任何訊息置評，但表示美國已與伊朗溝通，稱美方並未涉入大使館攻擊事件。
伊朗外交部未立即置評。阿曼政府未立即回應路透社在穆斯林開齋節期間尋求置評的電子郵件。
一名知悉美國情報的消息人士不知道伊朗透過阿曼傳達訊息一事，但他說伊朗「非常明確表態」，對伊朗駐大馬士革大使館區遇襲事件的回應行動會「節制」且「不升級」，並計劃「利用區域代理人對以色列發動一些攻擊」。
疑似以色列戰機1日轟炸伊朗駐大馬士革大使館，造成一名伊朗軍方指揮官死亡。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）昨天表示，以色列「必須、也該受到懲罰」，並稱以方的舉動等於是攻擊伊朗領土。以色列並未證實這場空襲是以方作為，但美國國防部已說是以色列。
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