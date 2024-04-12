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7兒孫遭炸死 哈瑪斯領袖：絕不動搖
以巴戰火未歇，ＢＢＣ報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅證實，他的三個兒子和四個孫子在以軍對加薩的空襲中遇難。
與哈瑪斯有關媒體稱，哈尼雅兒子們搭乘的汽車在加薩市附近的沙提難民營附近遭到襲擊。人在卡達的哈尼雅表示，這起事件不會動搖他在停火協議談判中的目標和要求。
半島電視台報導，哈尼雅證實，他的三個兒子當時乘坐汽車，準備與親友慶祝十日穆斯林開齋節，車輛被無人機發射的飛彈擊中，他的三個兒子和四個孫子都在襲擊中遇難。
哈尼雅發聲明痛批，這起攻擊是「背信忘義和懦弱的攻擊，如果敵人認為，在停火談判達到高點時，針對我兒子將迫使哈瑪斯改變立場，那完全是妄想」。
哈尼雅表示，將透過烈士們的血和傷者的苦，帶來希望、未來和自由。他說，他已有近六十名親人在戰爭中死亡，包括姪女和姪子等，他的損失與其他巴勒斯坦人民相同。
以軍指出，已消滅加薩地帶中部三名哈瑪斯軍事人員，並稱他們是哈尼雅的兒子。但聲明中未提及哈尼雅孫子罹難的消息。
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