安華與外國領袖互賀開齋節 持續為巴勒斯坦發聲
穆斯林慶祝開齋節，大馬首相安華今天在臉書貼文說，他分別與巴基斯坦總理與土耳其總統通電話，互相祝福開齋節快樂，另關注以巴衝突情勢，大馬會持續為巴勒斯坦人民發聲。
馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）在社群媒體平台臉書（Facebook）指出，他昨天接到巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）電話，一致認為大馬和巴基斯坦要合作拓展雙邊關係，尤其貿易與投資領域。
安華並歡迎夏巴茲．夏立夫提議，將巴基斯坦的清真肉類食品出口到馬來西亞。
他隨後再於臉書貼文，說明也接獲土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）電話，厄多安表達期盼強化兩國關係，特別是貿易與國防領域，他也邀請厄多安訪問馬來西亞。
另外，安華在和夏巴茲．夏立夫、厄多安電話過程中，分別討論以巴衝突與日益嚴峻的區域情勢。
安華強調，國際社會需要敦促以色列停止對加薩地區人民的殺戮，大馬會持續在國際關切巴勒斯坦人民命運。
馬來西亞長期關注巴勒斯坦情勢，馬來西亞護照內頁長期以來標註「除以色列外，這本護照適用所有國家」的文字。
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