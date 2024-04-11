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哈瑪斯領袖3兒4孫遭以軍空襲亡！痛批「懦弱的攻擊」 矢言不投降

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
哈瑪斯領袖哈尼雅證實，他的3名兒子在以軍對加薩的空襲中遇難。截自Telegram
哈瑪斯領袖哈尼雅證實，他的3名兒子在以軍對加薩的空襲中遇難。截自Telegram

以巴戰火未歇，BBC報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）證實，他的3名兒子和4名孫子在以軍對加薩的空襲中遇難。

與哈瑪斯有關媒體稱，哈尼雅兒子們搭乘的汽車在加薩市附近的沙提難民營（Al Shati camp）附近遭到襲擊。

哈尼雅表示，這起事件不會動搖他在停火協議談判中的目標和要求。

半島電視台報導，哈尼雅證實，其3名兒子Hazem、Amir和Mohammad當時乘坐汽車，前往與親友慶祝10日開始的穆斯林開齋節，車輛被無人機發射的飛彈擊中，包括他的4名孫子Mona、Amal、Khaled和 Razan也在襲擊中遇難。

哈尼雅發聲明痛批，這起攻擊是「背信忘義和懦弱的攻擊」，稱如果敵人認為，在停火談判達到高點時，針對我兒子將迫使哈瑪斯改變立場，那完全是妄想。

哈尼雅表示，將透過烈士們的血和傷者的苦，帶來希望、未來和自由。並指已有近60名家人在戰爭中死亡，包括姪女和姪子等，他的損失與其他巴勒斯坦人民相同。

以軍指出，已消滅加薩地帶中部3名哈瑪斯軍事人員，並稱他們是哈尼雅的兒子。但聲明中未提及哈尼雅孫子罹難的消息。

哈瑪斯領袖哈尼雅矢言，這場攻擊不會動搖他在停火協議談判中的目標和要求。路透
哈瑪斯領袖哈尼雅矢言，這場攻擊不會動搖他在停火協議談判中的目標和要求。路透

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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