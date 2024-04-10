以色列官員：休戰協議擬允許15萬加薩居民返回北部
以色列官員今天透露，在埃及開羅舉行的加薩走廊休戰談判中，以方已同意就巴勒斯坦人返回加薩北部一事做出讓步，但以方認為哈瑪斯（Hamas）無意達成協議。
路透社引述2名瞭解談判狀況的以國官員說法報導，根據美國提出的休戰協議提案，以國將允許15萬名巴勒斯坦人在不用進行安全檢查的情況下返回加薩北部。
他們表示，作為交換條件，將要求哈瑪斯提供1份人質清單，列出目前仍活著的女性、老年人和病人。
哈瑪斯昨天表示，埃及和卡達調解人的最新版本提案無法滿足其要求，但將進一步研究後再回應。
根據這2名以國官員的說法，以方評估認為，哈瑪斯無意達成協議。
如今以哈戰爭已邁入第7個月，哈瑪斯希望以國結束軍事進攻、從加薩撤軍，並允許流離失所的巴人返回家園。
以色列的當務之急則是確保哈瑪斯釋放10月7日發動突擊時劫持的人質，並堅稱除非哈瑪斯不再掌控加薩或對以色列構成軍事威脅，否則不會終結戰爭。
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