結束中東衝突唯一途徑？愛爾蘭、澳大利亞考慮正式承認巴勒斯坦國

（德國之聲中文網）愛爾蘭外交部長馬丁（Micheal Martin）表示準備向都柏林政府提交一份承認巴勒斯坦國的正式提案。他強調將在更廣泛的國際討論完成後再提出這提案。他在愛爾蘭議會表示，毫無疑問，巴勒斯坦國將會得到承認，繼續拖延，既不可信，也不再站得住腳。

之後他在接受新聞媒體The Journal采訪時說，正式提案將在未來幾周內提交。

上個月，西班牙、愛爾蘭、斯洛伐克和馬耳他在一份聯合聲明中宣布，這些國家準備承認巴勒斯坦國。愛爾蘭早先就曾表示過，如果這有助於中東和平進程，愛爾蘭從原則上不會表示反對。

加沙地帶重新爆發的戰爭再次引發了有關承認巴勒斯坦國的討論。

德國不承認巴勒斯坦是一個國家，但在巴勒斯坦領土自治機構設有代表處。

據澳大利亞媒體報導，澳大利亞外交部長黃英賢（Penny Wong）也表示，坎培拉政府可能會承認巴勒斯坦建國。她說，隨著以色列對哈馬斯的戰爭持續進行，正式承認巴勒斯坦的國家地位可能是結束該地區暴力循環的唯一途徑。

澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）也再次呼籲在中東實現兩國解決方案。

去年10月7日哈馬斯對以色列發動史無前例的大規模襲擊引發了加沙地帶戰爭。據以色列官方消息，此次襲擊造成約1170名以色列人死亡，約250人被綁架為人質。

此後，以色列在加沙地帶采取大規模軍事行動。據哈馬斯控制的衛生部稱，迄今為止已有超過33300人死亡。但該數據無法獲得獨立核實。

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