國際施壓下 以色列：更多援助正加速進入加薩
國際施壓要求增加對加薩的援助後，以色列表示，援助正加速進入當地。但援助的數量仍有爭議，聯合國表示，仍遠低於滿足人道主義所需的最低限度。
以色列表示，今天有468輛援助卡車駛入加薩（Gaza），是以哈衝突開始以來最高，昨天則有419輛，「紅新月會」（Red Crescent）和聯合國給出的數字則低得多。聯合國表示，由於以色列的檢查規定，許多卡車只裝了一半的物資。
哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列南部的攻擊引發以色列在加薩的空中和地面攻勢，6個月後，加薩滿目瘡痍，面臨饑荒和疾病擴散，幾乎所有居民現在都無家可歸。
援助機構抱怨以色列沒有確保足夠的食物、藥品和其他所需的人道物資進入加薩，歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）更指責以色列利用飢餓作為戰爭武器。
聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）發言人萊克（Jens Laerke）上個月也指出，在加薩境內運送援助物資受到嚴格限制。他說，3月間試圖朝北部派遣的車隊，有一半遭到以色列拒發許可，聯合國援助車隊遭拒的可能性是其他單位的3倍。
以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」（Coordination of Government Activitiesin the Territories，COGAT）否認阻攔人道救援進入加薩，他們表示，沒有限制平民的物資供應，延誤都是聯合國效率低的關係。
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