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巴勒斯坦新政府就職 矢言改革
由巴勒斯坦總理穆斯塔法領導的新政府，三月卅一日在約旦河西岸城市雷馬拉宣誓就職。
新政府有廿三名部長，其中六人來自加薩地區，總理穆斯塔法同時兼任外交部長。
新政府就職後，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯指出，正在和阿拉伯國家及國際社會合作，阻止以色列侵略加薩。他說，「我們的政治目標是擺脫占領，達成自由與獨立，成為聯合國正式會員國」。
阿巴斯還表示，新政府將進行廣泛的政治改革以提高效率，為全體巴人提供更好的服務，盡力加強加薩地區人道救援工作，振興經濟。
穆斯塔法接替前總理史泰耶職位，史泰耶今年二月率內閣總辭。ＣＮＮ報導，統治約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府面臨美國強大壓力，要求改革。美國政治人物和許多巴人認為，自治政府貪腐問題嚴重。
巴勒斯坦自治政府是卅年前依「奧斯陸協議」成立，對約旦河西岸實行有限治理。然而，一旦以哈戰爭結束，巴勒斯坦自治政府也可能在治理加薩扮演關鍵角色，不過以色列總理內唐亞胡已表示強烈反對自治政府參與接管加薩。
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