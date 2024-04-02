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以色列爆大規模抗議 要總理下台

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
以色列民眾三月卅一日在耶路撒冷國會大樓外揮舞國旗抗議，要求政府救回被哈瑪斯脅持的人質及總理內唐亞胡下台。（歐新社）
以色列民眾三月卅一日在耶路撒冷國會大樓外揮舞國旗抗議，要求政府救回被哈瑪斯脅持的人質及總理內唐亞胡下台。（歐新社）

數以萬計以色列人三月卅一日晚間在耶路撒冷國會大樓周圍示威，要求政府和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成停火協議，讓被脅持的以色列人質回家，並要求總理內唐亞胡下台，提前舉行大選。抗議者聲稱，這是去年十月以哈開戰以來最大規模反政府抗議。這也是耶路撒冷連續第二晚大規模抗議活動。

抗議民眾高呼內唐亞胡「下台」，警方出動高壓水柱對付抗議人群。一些抗議者表示要在國會附近紮營持續示威，人質家屬則表示，他們本周每晚都會走上街頭，要求政府將遭劫持的家人帶回家。

許多抗議者舉著海報，上面是內唐亞胡「滿臉血汙」的照片，他們指責內唐亞胡未能保護國家免受哈瑪斯侵害。當天也有數千人在特拉維夫抗議。

近六個月的衝突，加深民眾對內唐亞胡領導的分歧。儘管多數民眾仍支持繼續作戰，但內唐亞胡曾誓言摧毀哈瑪斯並帶所有人質回家，這些目標一直難以實現。儘管哈瑪斯損失慘重，但組織仍完整無缺。

約半數人質在去年十一月為期一周的停火期間獲釋，但國際調解試圖將剩下人質帶回家的行動失敗。三月卅一日重啟的談判，也沒有即將取得突破跡象。

人質家屬對內唐亞胡的不滿升高。以國男子阿齊利的妻子利雅特和表親阿維夫都被哈瑪斯綁架，利雅特獲釋，但阿維夫被殺害，遺體還在加薩。阿齊利說：「我們認為，在這個政府執政下，沒有人質會回家，因為他們忙著阻撓人質談判。內唐亞胡只為他個人利益行事。」

內唐亞胡三月卅一日稍晚接受疝氣手術前發表全國電視談話，稱理解人質家屬的痛苦，但表示在戰勝前舉行新選舉會使以國陷入癱瘓，延遲人質談判。美聯社指出，除非他的執政聯盟崩潰，否則以國要到二○二六年春季才會舉行大選。

以色列在加薩戰爭的作為，讓內唐亞胡面臨愈來愈大的國內外壓力。美國等盟友批評加薩平民傷亡慘重，並呼籲以色列允許更多援助進入充斥死亡和飢餓的加薩。許多以色列人要求，內唐亞胡應將人質獲釋作為停戰協議的優先事項。

哈瑪斯治下的加薩衛生部一日表示，戰爭已造成當地至少三二八四五人死亡。

人質 以色列 耶路撒冷

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