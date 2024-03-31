以軍擬進攻南加薩 美再軍援炸彈

美以嫌隙因加薩衝突日深，但華盛頓郵報廿九日引述美國官員報導，拜登政府近兩周仍低調授權運交以色列總值達數十億美元的兩千多枚炸彈和Ｆ－３５Ａ戰機。

知情官員披露，美國最新對以軍援包裹包括一八○○多枚兩千磅ＭＫ８４型炸彈，以及五百枚五百磅ＭＫ８２型炸彈。以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年十月開戰至今，以軍在加薩引發的多起大規模死傷事件，均已被指和ＭＫ８４型有關。

ＭＫ８４型足以將城市街區夷為平地，並留下寬達十二公尺多的彈坑。西方國家軍隊幾乎已不再將它用於人口稠密地點。但美國政府已授權國會數年前就通過、卻尚未履行的這兩種炸彈運交。

美國國務院另授權運交約廿五億美元的廿五架Ｆ－３５Ａ匿蹤戰鬥機及其發動機。此一項目二○○八年即獲國會批准，國務院不須另行知會議員。這使以軍Ｆ－３５機隊規模將增至七十五架。

美國不斷對以軍援，凸顯拜登政府雖企圖影響以色列總理內唐亞胡，卻不願藉軍援施壓。一位白宮官員表明，美方支持以色列自衛，向來不對援助設前提。

以軍預計將進攻南加薩大城拉法，美以官員稱哈瑪斯在當地還剩四個營，但拉法現有一二○多萬名平民避難。戰火延燒五個多月的加薩走廊遍地廢墟、百姓處饑荒邊緣。據加薩衛生部統計，已有多為婦孺的三萬二六二三人喪生、逾七萬人受傷。

包括拜登政壇盟友的若干民主黨人士亦主張，以方若不承諾進攻拉法時將控制平民傷亡，並放寬人道物資進入，美方應有責任扣留援以軍火。民主黨籍聯邦參議員范霍倫指出，拜登政府應善用談判籌碼，在取得以方這些基本承諾後再供應更多炸彈，「我們得言行一致」。拜登廿九日坦言，以哈戰爭和美國挺以，令許多阿拉伯裔美國人備感痛苦。

商品推薦