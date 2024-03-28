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悲憐巴勒斯坦 基督教領袖呼籲加薩停火

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
全球140多名基督教領袖寫信呼籲加薩永久停火，強調「殺戮必須停止，暴力必須結束。」（Photo by Mathias Reding on Pexels under C.C License）
全球140多名基督教領袖寫信呼籲加薩永久停火，強調「殺戮必須停止，暴力必須結束。」（Photo by Mathias Reding on Pexels under C.C License）

「沒有與巴勒斯坦兄弟姐妹站在一起，我們感到懊悔！」全球各地基督教領袖寫信美國政府表示，加薩有超過180萬人流離失所，屠殺每天仍持續進行，他們呼籲加薩永久停火，督促以色列必須停止對巴勒斯坦人的殺戮。

基督教領袖籲停火

宗教通訊社》報導，一封寫給美國總統拜登及其他政界人士的信中，全球140多名基督教領袖具名呼籲加薩永久停火，並共同以宗教領袖身分表示，他們要與巴勒斯坦和世界各地的兄弟姐妹站在一起，也強調「殺戮必須停止，暴力必須結束」。

日前，美國在「齋戒月加薩立即停火」的聯合國議案中投下棄權票，即使美國從先前的反對轉為中立，該議案最終也以14票通過，但多位基督教領袖仍決定連署寫信，進一步呼籲加薩永久停火。該計畫發起者中東和平教會表示，這封信也將發送給其他世界領導人。

基督教領袖們在信中強調，加薩的死亡人數和嚴重飢荒，以及國際法院對以色列種族滅絕的審判，都顯示加薩正處於水深火熱中。而基於「忠於上帝、愛鄰舍和憐憫」的基督教精神，盼此信能幫助那些正在受苦及有需要的人。

關注加薩人道危機

耶路撒冷郵報》提及，這封信譴責世界領導人僅以空洞言辭和政治手段回應停火，卻忽視這場災難的本質，也就是以色列軍隊進行大規模轟炸和入侵，讓超過200萬民眾承受極大傷害。

基督教領袖們也在信中感嘆表示，對於沒有與巴勒斯坦同胞站在一起，先前也沒有在痛苦中為他們作見證，對此深感懊悔。

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以色列 巴勒斯坦 美國

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