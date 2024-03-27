以色列若再不停火 哥倫比亞揚言斷交

以色列若不對加薩停火，在國際上恐面臨斷交潮？在聯合國安理會宣布加薩停火決議後，哥倫比亞率先表態，若以色列不遵守決議，將會與其斷交。由於安理會決議強制力低，外界擔心以色列不會屈服，而以哈衝突期間，南美包括玻利維亞、貝里斯等國都已經與以色列斷交，智利與宏都拉斯也有召回大使抗議。

左派與以色列交惡

根據《美聯社》26日報導，哥倫比亞總統佩卓宣布，若以色列沒有遵守聯合國安理會要求加薩立刻停火的決議，將會與以色列斷交。但《以色列時報》提到，以色列外交部在X上回應，他們會繼續保護國民安全，不會向任何外界壓力屈服。外交部同時指控哥倫比亞，支持哈瑪斯恐怖主義，佩卓的表態是「哥倫比亞之恥」。

但兩國過去在軍事與商業上其實有不少合作，哥倫比亞向以色列購買戰機與機關槍以掃蕩境內毒梟與叛軍，2020雙方還簽定自由貿易協定，不過因為左派的佩卓上台後，支持巴勒斯坦的態度也讓雙方關係降溫，佩卓還曾將以色列對哈瑪斯的襲擊比擬為「納粹」，讓以色列在去年10月終止雙方的國防合作。

哥國空軍依賴以色列

不過哥倫比亞空軍的20台「幼獅戰鬥機」全部都是以色列製，因此專家認為兩國關係惡化對哥倫比亞比較不利。自以哈雙方開戰以來，南美國家對以色列的態度大多都不太友善，包括玻利維亞、貝里斯很早就宣布與以色列斷交，智利和宏都拉斯也相繼召回大使。

南美大國巴西原本也支持以色列自衛權，但先前也曾批評以色列對巴勒斯坦進行「種族屠殺」，土耳其與南非也都曾指控以色列進行種族屠殺，南非甚至將以色列告上國際法庭。聯合國安理會決議雖為重要表態，但過去總以缺乏強制力導致效用不高，外界相當關注以色列後續是否會停火。

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