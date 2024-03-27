快訊

「邁盟」崛起？爭2026派系消長 民進黨職選舉詭譎

美國巴爾的摩大橋被撞斷：當地陷入塞車噩夢

iPhone用戶當心！Apple帳號「這一設定」竟淪網路釣魚 駭客新手法曝光

以色列若再不停火 哥倫比亞揚言斷交

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
哥倫比亞總統佩卓（左）近日揚言，若以色列沒有遵守安理會的停火決議，將會與其斷交。（@petrogustavo via Twitter）
哥倫比亞總統佩卓（左）近日揚言，若以色列沒有遵守安理會的停火決議，將會與其斷交。（@petrogustavo via Twitter）

以色列若不對加薩停火，在國際上恐面臨斷交潮？在聯合國安理會宣布加薩停火決議後，哥倫比亞率先表態，若以色列不遵守決議，將會與其斷交。由於安理會決議強制力低，外界擔心以色列不會屈服，而以哈衝突期間，南美包括玻利維亞、貝里斯等國都已經與以色列斷交，智利與宏都拉斯也有召回大使抗議。

左派與以色列交惡

根據《美聯社》26日報導，哥倫比亞總統佩卓宣布，若以色列沒有遵守聯合國安理會要求加薩立刻停火的決議，將會與以色列斷交。但《以色列時報》提到，以色列外交部在X上回應，他們會繼續保護國民安全，不會向任何外界壓力屈服。外交部同時指控哥倫比亞，支持哈瑪斯恐怖主義，佩卓的表態是「哥倫比亞之恥」。

但兩國過去在軍事與商業上其實有不少合作，哥倫比亞向以色列購買戰機與機關槍以掃蕩境內毒梟與叛軍，2020雙方還簽定自由貿易協定，不過因為左派的佩卓上台後，支持巴勒斯坦的態度也讓雙方關係降溫，佩卓還曾將以色列對哈瑪斯的襲擊比擬為「納粹」，讓以色列在去年10月終止雙方的國防合作。

哥國空軍依賴以色列

不過哥倫比亞空軍的20台「幼獅戰鬥機」全部都是以色列製，因此專家認為兩國關係惡化對哥倫比亞比較不利。自以哈雙方開戰以來，南美國家對以色列的態度大多都不太友善，包括玻利維亞、貝里斯很早就宣布與以色列斷交，智利和宏都拉斯也相繼召回大使。

南美大國巴西原本也支持以色列自衛權，但先前也曾批評以色列對巴勒斯坦進行「種族屠殺」，土耳其與南非也都曾指控以色列進行種族屠殺，南非甚至將以色列告上國際法庭。聯合國安理會決議雖為重要表態，但過去總以缺乏強制力導致效用不高，外界相當關注以色列後續是否會停火。

【更多精采內容，詳見

以色列 哥倫比亞 斷交

延伸閱讀

安理會通過加薩停火決議 美國棄權象徵立場轉變？各方反應一次看

女兒喊餓想吃麵包…巴勒斯坦婦女聞聲心碎 加薩飢民採野生植物果腹

美棄權 聯合國安理會通過決議促以哈立即停火

以哈停火決議案美棄權 內唐亞胡斥立場倒退 柯比：未變

相關新聞

以色列若再不停火 哥倫比亞揚言斷交

以色列若不對加薩停火，在國際上恐面臨斷交潮？在聯合國安理會宣布加薩停火決議後，哥倫比亞率先表態，若以色列不遵守決議，將會與其斷交。由於安理會決議強制力低，外界擔心以色列不會屈服，而以哈衝突期間，南美包

美勸和以主戰 皆因選舉壓力

美國廿五日放手讓聯合國安理會通過以哈停火決議。英國廣播公司（ＢＢＣ）分析，美國總統拜登已認定對以色列用講的不夠，須以行動...

安理會喊停火 以取消訪美團抗議

聯合國安理會廿五日通過決議，首度要求以色列與哈瑪斯在加薩立即停火，投票時美國棄權並未動用否決權，引發以色列不滿，表明不會...

安理會通過加薩停火決議 美國棄權象徵立場轉變？各方反應一次看

以色列與哈瑪斯的戰事將近6個月之際，聯合國安理會26日通過一項決議，要求應「立即停火」直到4月9日穆斯林齋戒月結束。

女兒喊餓想吃麵包…巴勒斯坦婦女聞聲心碎 加薩飢民採野生植物果腹

聯合國安全理事會要求加薩立即停火，外界日益擔憂當地可能爆發饑荒之際，飢腸轆轆的加薩走廊平民沒有任何東西可以吃，只好採集稱...

美棄權 聯合國安理會通過決議促以哈立即停火

聯合國安理會25日通過決議案，要求以色列與哈瑪斯在加薩的戰事停火，但投票時美國棄權，沒有動用否決權，導致該決議通過，引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。