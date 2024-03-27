美勸和以主戰 皆因選舉壓力

美國廿五日放手讓聯合國安理會通過以哈停火決議。英國廣播公司（ＢＢＣ）分析，美國總統拜登已認定對以色列用講的不夠，須以行動施壓。紐約時報指出，美以領袖關係探底背後，力拚連任的拜登正因加薩危機面臨國內支持者和盟邦壓力，希望停戰，以總理內唐亞胡則為了守住政權須拉攏自家極右派閣員，全力主戰。

ＢＢＣ國際事務編輯波溫指出，拜登和華府高官對以軍加薩作戰方式漸失容忍，用日益嚴厲的措辭對以表達不滿，未料加薩人道危機持續。美國不阻擋以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在穆斯林齋戒月停火的決議，也意在緩解外界對美國助長以色列行徑的指控；美方撤銷對以色列作戰的外交保護意義重大，顯示美以嫌隙的深度。

拜登對以色列情感深厚，自稱猶太復國主義者。去年十月七日哈瑪斯突襲後，拜登的國務卿布林肯六度訪以，拜登也向以色列人提供情感、軍事和外交支援，還曾親赴以色列慰問受害者家屬並擁抱關係向來難稱和睦的內唐亞胡。

拜登和布林肯屢勸以色列遵守國際法並保護平民，但加薩死者持續攀升，以色列還可能進軍加薩南端的拉法造成更多死傷，現在拜登似已無法忍受他的建議被當耳邊風。美方企圖向以色列表明，再怎麼罔顧國際施壓仍有限度。

波溫也提到，當前內唐亞胡的聯合內閣仰賴極端猶太民族主義人士支持。紐時指出，內唐亞胡若在對抗哈瑪斯或擴張約旦河西岸以色列屯墾區的立場出現躊躇，就會招致國安部長班吉維爾、財政部長史莫崔赫等人嚴厲批評；要是前述兩人退出聯合政府，內唐亞胡就將面臨提早改選。

猶太裔的美國參院民主黨領袖舒默本月稍早就在演說中呼籲以色列改選，拜登稱為「很好的演講」，內唐亞胡則批評舒默發言不妥。

波溫指出，拜登手中對以色列的最大把柄是對以軍援，但紐時認為，美國日前在安理會的作為似乎政治意義大於實質。拜登政府官員說，美方政策未就此改變、不會減少援以軍備，在安理會棄權不代表否決以軍在拉法對抗哈瑪斯，但希望以色列先有保護平民的完善計畫。

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