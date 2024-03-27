安理會喊停火 以取消訪美團抗議

聯合國安理會廿五日通過決議，首度要求以色列與哈瑪斯在加薩立即停火，投票時美國棄權並未動用否決權，引發以色列不滿，表明不會停火，並宣布取消當天內閣代表團既定的訪美行程。

這次投票結果十四票贊成，無人反對，一票棄權，決議要求雙方在當前穆斯林齋戒月期間立即停火，並釋放所有人質。聯合國祕書長古特瑞斯表示，「這項決議案必須執行，否則不能原諒」。

安理會決議形同國際法，具有法律約束力，但技術上仍可被忽略。以色列外長卡茲說，以軍不會停火，「我們會摧毀哈瑪斯，並持續戰鬥直到所有人質回家」。ＣＮＮ報導，以軍廿六日持續空襲加薩北部和南部。

這次投票美國棄權，激怒以色列。以哈戰爭期間以色列一直依賴安理會盟友掩護，美國過去曾三度否決呼籲停火的決議。

這次決議案並未譴責哈瑪斯在去年十月七日突襲以色列行為，美國駐聯合國大使托馬斯–格林菲爾德表示不贊同，但她「完全支持」措施中的其他重要目標，也認為「要達到真正且持久和平」唯一途徑就是釋放所有人質，因此在投票時棄權。

以色列表示，美國這次棄權，讓哈瑪斯期望可仰賴國際壓力取得停火，而不須釋放人質，「損害」對戰爭與釋放人質所做的努力。以色列總理內唐亞胡辦公室表示，此舉「明顯背離美國一貫立場」，因此取消內閣代表團訪美行程。

這次訪問是美國總統拜登親自要求，希望和以國官員討論進攻加薩南部城市拉法的替代方案，避免當地大量難民傷亡。對於內唐亞胡的決定，白宮發言人柯比表示「遺憾」，但重申美方的加薩政策並未改變，「我們一直支持停火作為人質協議一部分」。

以色列駐聯合國大使爾登則抨擊決議並未譴責哈瑪斯十月七日大屠殺行為，「令人不齒」。巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾則表示，這項決議履行了道德義務，採取措施停止戰爭。

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