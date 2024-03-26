安理會通過加薩停火決議 美國棄權象徵立場轉變？各方反應一次看

以色列與哈瑪斯的戰事將近6個月之際，聯合國安理會通過一項決議，要求應「立即停火」直到4月9日穆斯林齋戒月結束。

安理會15個現任理事國之中，有14國投下贊成票，美國選擇棄權。此前，安理會曾有4項類似的決議草案未能過關，其中3項是由於美國行使否決權，另一項則在上周遭中俄否決。

大陸與俄羅斯上周共同否決了美國提出的加薩決議草案。大陸駐聯合國大使張軍批評，美國的草案「拐彎抹角、含糊其辭地為停火設定前提」。張軍認為，這次的草案要求立即、無條件停火，「反映了國際社會普遍期待」。

「對於已經逝去的生命，安理會今天的決議來得太遲了。」張軍指出，安理會決議具有約束力，要求當事方履行聯合國憲章義務，採取應有行動。「在齋月實現停火只是第一步，必須以此為基礎邁向持久停戰。」

以色列不滿、哈瑪斯樂見

這項決議的提案國，包含安理會目前唯一的阿拉伯國家阿爾及利亞，還有斯洛維尼亞、瑞士、厄瓜多爾、圭亞那、日本、馬爾他、莫桑比克、南韓、塞拉利昂等非常任理事國。

決議內除了要求休戰以實現「長久、可持續的停火」，亦要求確保所有人質即刻無條件獲釋，並且有必要把人道援助擴大到整個加薩走廊，消除一切阻礙人道救援的障礙。

阿爾及利亞駐聯合國代表本賈馬（Amar Bendjama）說：「巴勒斯坦人民已承受5個月的嚴重苦難，這樣的血洗持續太久，我們有義務讓它結束。安理會總算負起責任了。」巴勒斯坦代表曼蘇爾（Riyad Mansour）則說，這項決議必須成為終結戰事的「轉捩點」。

不過，在決議文內，「釋放人質」並非停火的前提條件，這一點遭到以色列的批評。

以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）認為，安理會決議並未譴責哈瑪斯，這十分「丟臉」；儘管決議文有批評挾持人質的行為違反國際法，但除了象徵性的文字，並沒有採取實際措施促進人質獲釋。他表示，經過外交斡旋之後，只要哈瑪斯還是拒絕放人，以色列要帶回人質除了透過軍事手段，別無他法。

針對安理會決議，哈瑪斯表示歡迎，稱這「確認了雙方都準備好立即展開交換戰俘」。

哈瑪斯是伊斯蘭極端主義軍事團體，被歐盟、美國和英國視為恐怖組織，去年10月7日對以色列發動攻擊。據哈瑪斯控制的加薩衛生部數據，至今約有32000名巴勒斯坦人喪命；以色列政府則指出，有超過1100名以色列人死亡，200多人被綁架。

美國棄權之舉象徵立場轉變？

美國此前多次否決聯合國通過類似的停火決議。有分析認為，美國不再行使否決權，代表華府立場出現重大轉變。

雖然投下棄權票，但美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，美方「完全支持」決議文內的關鍵目標，例如推動立即且可持續的停火、確保人質獲釋、減輕人道災難等，而且美國持續透過外交管道，盼能促成這些目標。

格林菲爾德指控哈瑪斯阻礙了和平進程；若哈瑪斯早前就準備好釋放人質，這樣的決議早在幾個月前就能出爐。她呼籲安理會各國，「明確要求哈瑪斯接受談判桌上現有的提議」。

以色列代表團取消訪美

美國雖持續透過軍援協助其盟友以色列，但隨著戰事延燒、加薩死傷人數持續上升，美方也逐漸對以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）有所不滿。

內唐亞胡稱，美國棄權之舉是對先前立場「明顯退縮」，損害解救人質的努力，「給了哈瑪斯希望、覺得國際壓力將讓他們得以接受停火，但同時又不釋放被綁架者」。

內唐亞胡辦公室稱，「鑑於美國立場的變化」，決定取消原定訪美的以色列代表團行程。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，以色列此舉「有點令人驚訝和遺憾」，而華府對於內唐亞胡的反應也「有點困惑」。

國際關注拉法局勢

白宮國安會發言人柯比（John Kirby）則否認美國棄權代表「政策轉變」。他解釋道，美國支持停火，但因決議文未包含對哈瑪斯的譴責，而選擇棄權。

「我們非常失望他們不來華府，讓我們跟他們進行充分對話，並商討替代方案，而非對拉法（Rafah）發動地面攻勢。」柯比說，美國想法不變，仍認為以色列對拉法發動大規模地面進攻，會是「重大的錯誤」。

此前內唐亞胡已表示批准對拉法發起地面戰，但國際組織指出，這可能導致極其巨大的人員傷亡。拉法位於加薩南部，被稱為「最後的避難所」，目前有1百多萬人在當地避難。

德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）25日在出訪埃及期間也表示，「絕不能對拉法發動大規模攻勢」。對於安理會停火決議通過，她說感到「鬆了一口氣」。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也表示樂見此決議。「實行這項決議，對保護所有平民來說，至關重要。」

（綜合報導）

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