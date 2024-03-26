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安理會通過決議 促以哈立即停火

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

路透報導，聯合國安理會廿五日表決通過決議，要求以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯立即停火，並無條件釋放所有人質。

該決議是由十個非常任理事國提出。擁有否決權的以色列盟友美國棄權，其餘十四個理事國均支持該決議。ＢＢＣ指出，美國棄權不再動用否決權，顯示美國與其盟友以色列在以軍攻擊加薩問題的分歧日益擴大。

根據最新決議案文本，當中要求加薩地區在目前穆斯林齋戒月「立即停火」，從而「實現持續停火」。決議案也要求「即刻及無條件釋放全部人質」，以及「移除所有不利提供大規模人道援助的障礙」。

華府此前不願使用「停火」一詞，並曾動用否決權維護在加薩對哈瑪斯實施報復作戰的以色列。但隨著國際壓力日增，美國這次並未擋下要求加薩地區在穆斯林齋戒月立即停火的決議。

決議經過激烈辯論，美國要求修改內容，將「永久停火」改為「持續停火」。美國認為，這個說法讓以色列保有自衛空間，並讓以哈雙方有機會創造條件達成持續性停戰。決議通過時，現場爆出熱烈掌聲。

以哈開戰五個月來，這是安理會首次打破僵局通過決議要求立即停火。過去安理會討論的幾項立即停火決議都遭美國動用否決權擋下。

以色列 安理會 美國

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