以色列：正在加薩2家醫院周圍與哈瑪斯交戰

以色列軍方今天表示，正與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩2家醫院周圍發生激戰，並在過去一天近距離交戰和空襲中擊斃逾20名武裝分子。

法新社報導，自去年10月以哈戰爭爆發以來，以色列已在加薩走廊（Gaza Strip）境內幾家醫院周圍發動攻勢，並聲稱哈瑪斯利用這些醫院作為基地，但遭哈瑪斯否認。

加薩最大醫院西法醫院（Al-Shifa）附近的巴勒斯坦居民通報，當地情況嚴峻，包括遺體躺在街道上、持續遭到轟炸以及男性居民遭圍捕，他們被剝光衣物只剩內衣，並且受到審問。

以色列聲稱，今天在加薩西法醫院和南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）阿瑪爾醫院（Al-Amal Hospital）周圍發動的襲擊，是「精準的作戰行動」。

不過，這些攻擊引發醫院內病患和流離失所者極大的恐懼。在某些情況下，以色列已不只一次襲擊醫院或進行封鎖。

巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent Society）表示，阿瑪爾醫院所有出入口都遭軍用車輛包圍，醫院工作人員被禁止離開醫院。

以色列軍方則說，他們在阿瑪爾醫院附近展開的行動，包括「突襲該地區數個恐怖分子的基礎設施，並找出爆炸裝置、火箭推進榴彈（RPG）及軍事設備。過去一天在這個地區的近距離戰鬥和空襲中，已殲滅20多名恐怖分子。」

巴勒斯坦醫護人員今天表示，以軍對加薩發動新一輪襲擊，殲滅了數十名武裝分子，並繼續封鎖2家醫院，據稱哈瑪斯武裝分子藏身在此。

巴勒斯坦醫護人員和目擊者表示，在以色列襲擊加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）一處民宅、造成18名巴勒斯坦人死亡後，有數十名巴勒斯坦人今天早上出席集會並參加罹難者喪禮。

商品推薦