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當地派系衝突複雜…巴勒斯坦若要建國 以巴戰爭成關鍵

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
巴勒斯坦的派系問題相當複雜，且國際對哈瑪斯支持態度不一，即使以哈有機會停戰，巴勒斯坦未來仍充滿不確定性。圖左為阿巴斯（President Mahmoud Abbas FB）
巴勒斯坦的派系問題相當複雜，且國際對哈瑪斯支持態度不一，即使以哈有機會停戰，巴勒斯坦未來仍充滿不確定性。圖左為阿巴斯（President Mahmoud Abbas FB）

以哈雖尚未停戰，但真正困難的其實是巴勒斯坦若要建國，需先平息哈瑪斯與巴解的紛爭！《英廣》戰地記者威蓮森近日指出，巴勒斯坦上次選舉是18年前，且獲勝的還是被西方視為恐怖組織的哈瑪斯，但國際承認的是巴勒斯坦政府（PA），當地的派系衝突相當複雜，甚至反過來牽扯到以哈能否停戰。

巴國政府不得民心

根據《英國廣播公司》報導，國際雖然承認在約旦河西岸建立政權的巴勒斯坦政府（PA），但對巴勒斯坦人來說，PA貪腐弊案頻傳，且有時看起來像以色列政府的走狗，且近日有民調甚至指出，若巴勒斯坦統一，PA應該解散政府並重新舉行大選，而PA現任總統阿巴斯的滿意度更僅有8%。

對此，阿巴斯也任命新的內閣總理慕沙法，盼組成技術官僚過渡內閣，與哈瑪斯討論未來的合併方案，雙方代表上個月也曾在莫斯科見面討論相關事宜，原本哈瑪斯希望能與PA合併，但近日聽到阿巴斯任命慕沙法後，卻又不滿認為阿巴斯沒有獲得全國共識就任免總理。

儘速選舉能解紛爭？

威蓮森走訪時發現，巴勒斯坦政府並未獲得民眾信任，且目前國內派系也未因為以色列對哈瑪斯的襲擊而團結一致，PA雖然不滿以色列襲擊加薩走廊，但至今也未加入攻擊以色列的行列，更何況若有機會合併，選舉都不一定能辦成。

上次巴勒斯坦有選舉是18年前，結果還是哈瑪斯獲勝，但雙方並未取得共識下，才造成如今分治局面。

新阿拉伯網》提到，國際對於哈瑪斯的支持態度不一，也讓未來即使停戰，局勢也會相當複雜。但當地人都相當期待選舉，PA資深官員薩伊達指出，重建加薩走廊是第一步，若能順帶定下選舉時限（半年或1年內選舉），會讓國際更相信巴勒斯坦是真心想建國。

巴勒斯坦政治領袖巴格胡迪說，他們對未來沒有悲觀權利，若沒有抱持希望，巴勒斯坦遲早會在中東消失。

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以色列 內閣 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦 恐怖組織

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