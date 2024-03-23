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美「加薩停火決議案」 在聯合國安理會遭俄中否決

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
圖為戰火中的加薩。路透社資料照
圖為戰火中的加薩。路透社資料照

聯合國安理會廿二日表決由常任理事國美國提出的加薩走廊情勢決議案，結果十一票贊成、三票反對與一票棄權，其中俄羅斯及中國大陸反對。俄方指控美方虛偽，未施壓以色列

美國駐聯合國代表團發言人伊凡斯廿一日說，美方過去幾周認真地設法說服其他理事國（同意或不反對）該案，該案將明確支持旨在確保加薩立即停火的持續外交作為，作為以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成釋放遭哈瑪斯綁架人質的協議一環，並有助讓進入加薩的人道援助大增。

伊凡斯表示，經多回合磋商，「我們周五（廿二日）上午將提交本案表決」。自以哈去年十月開戰以來，美國已三度動用其否決權，一票擋下呼籲即刻停火的決議案。

據外媒取得的此次美方決議案文本，其要求加薩立即而且持續停火約六周，以利保護各方平民和有利運輸基本人道物資，還有減輕痛苦、釋放人質。聯合國憲章規定，安理會決議案通過需至少九國贊成，以及美俄中等五個常任理事國至少不反對。

華爾街日報廿一日報導，美國總在安理會袒護以色列，這次為阻止以軍進攻南加薩大城拉法，罕見選在此時施壓。惟法國國際廣播電台（ＲＦＩ）廿一日引述外交人士報導，該案幾無機會在安理會過關。美國駐聯合國大使湯瑪斯–葛林斐德在該案未通過後批評俄中，還稱這兩國迄今從未譴責哈瑪斯突襲以色列。

以色列 安理會 美國

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