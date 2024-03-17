耐心漸失？曾挺以色列自我防衛 德國盼減少無謂死傷、評估行動是否適當

德國曾經支持以色列反擊哈瑪斯，但如今也開始對以色列的軍事行動感到不滿！德國總理蕭茲近日呼籲各界對迦薩走廊更多人道援助，並提醒以色列若攻擊加薩走廊南部的拉法市，將會造成大量平民傷亡。以哈衝突剛開始時，德國曾相當支持以色列的自衛權，如今卻也耐心漸失。

人道物資已就位

根據《英國廣播公司》報導，蕭茲近日指出，加薩走廊需要更多人道援助。他也批評以色列，若對南部民眾主要聚集的避難點拉法市發動攻擊，將會造成大量平民傷亡，盼以色列再評估相關行動是否適當。近日以哈雖一度靠近停戰，但雙方仍未達成共識，以色列還打算對拉法市發動大規模攻擊，矢言剿滅哈瑪斯。

但拉法有超過1百萬加薩走廊居民在此避難，且由美國慈善團體「世界中央廚房」與阿聯籌備的200噸物資，包括米飯、食用油、棗子與日用品等才剛抵達加薩走廊，若以色列再發動攻擊，將會讓好不容易獲得舒緩的難民們，生活再次陷入物資短缺的困境。

以決心消滅哈瑪斯

《以色列時報》提到，近日蕭茲將訪問以色列與約旦，與以色列總理納坦雅胡與約旦國王阿布杜拉會面。由於以色列國防軍近日指出，拉法市還有哈瑪斯最後4個主要戰鬥據點，而為了達成消滅哈瑪斯的目標，要耗時多久都沒有問題，也讓外界擔心以哈衝突將很難停止。

美國、卡達與埃及曾希望以哈雙方可以在10日的齋月開始前停戰，但因為雙方喬不攏，如今以哈衝突已經造成至少31400名巴勒斯坦人死亡，以色列在國際上的支持也逐漸降溫，甚至開始有國家認為以色列在「種族屠殺」，但都遭到以色列政府否認。【更多精采內容，詳見 】

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