聽新聞
test
0:00 / 0:00
舒默籲以色列改選 拜登未反對
以色列總理內唐亞胡迄今堅持消滅巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，並已批准在南加薩大城拉法的軍事行動計畫。聯邦參議院民主黨領袖舒默十四日公開指責內唐亞胡並呼籲以色列改選後，拜登隔天竟讚賞舒默發表很好的演講。紐約時報分析，美以嫌隙恐擴大。
拜登十五日會見愛爾蘭總理瓦拉德卡後說，不會詳談舒默相關言論，但舒默反映他個人與許多美國人也嚴正關切之事。
拜登未明確贊同舒默對內唐亞胡下台改選主張。白宮國安會發言人柯比強調，拜登未特別呼籲以色列改選，此舉將由以色列人民決定。
知情人士透露，舒默發言前一天已事先致電白宮國安顧問蘇利文和白宮幕僚長齊安茲，詢問是否將因此危及以哈人質協議談判。蘇利文則說不會、齊安茲也未反對。拜登原本可要求舒默克制，或強調美國不應置喙以色列國內民主運作，但他仍選擇稱讚舒默。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言