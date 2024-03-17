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舒默籲以色列改選 拜登未反對

聯合報／ 編譯廖振堯、高詣軒／綜合報導
猶太裔的參院多數黨領袖舒默，14日公開表示呼籲以色列應該改選，結束現任總理內唐亞胡的領導。（美聯社）
猶太裔的參院多數黨領袖舒默，14日公開表示呼籲以色列應該改選，結束現任總理內唐亞胡的領導。（美聯社）

以色列總理內唐亞胡迄今堅持消滅巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，並已批准在南加薩大城拉法的軍事行動計畫。聯邦參議院民主黨領袖舒默十四日公開指責內唐亞胡並呼籲以色列改選後，拜登隔天竟讚賞舒默發表很好的演講。紐約時報分析，美以嫌隙恐擴大。

拜登十五日會見愛爾蘭總理瓦拉德卡後說，不會詳談舒默相關言論，但舒默反映他個人與許多美國人也嚴正關切之事。

拜登未明確贊同舒默對內唐亞胡下台改選主張。白宮國安會發言人柯比強調，拜登未特別呼籲以色列改選，此舉將由以色列人民決定。

知情人士透露，舒默發言前一天已事先致電白宮國安顧問蘇利文和白宮幕僚長齊安茲，詢問是否將因此危及以哈人質協議談判。蘇利文則說不會、齊安茲也未反對。拜登原本可要求舒默克制，或強調美國不應置喙以色列國內民主運作，但他仍選擇稱讚舒默。

以色列 拜登 白宮

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